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Об утверждении национальных перечней жизненно важных лекарственных средств

Постановление Правительства КР № 274 от 6 июня 2018 года

Об утверждении национальных перечней жизненно важных лекарственных средств и медицинских изделий

В соответствии с законами Кыргызской Республики «Об обращении лекарственных средств» и «Об обращении медицинских изделий», статьями 10 и 17 конституционного Закона Кыргызской Республики «О Правительстве Кыргызской Республики» Правительство Кыргызской Республики постановляет:

1.Утвердить:

— Национальный перечень жизненно важных лекарственных средств согласно приложению 1;

— Национальный перечень жизненно важных медицинских изделий согласно приложению 2.

2. Признать утратившим силу постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении Перечня жизненно важных лекарственных средств Кыргызской Республики» от 9 октября 2012 года № 693.

3. Настоящее постановление вступает в силу по истечении семи дней со дня официального опубликования.
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