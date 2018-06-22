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Об утверждении порядка ведения кассовых операций хозяйствующими субъектами

Постановление Правительства КР № 281 от 12 июня 2018 года

Об утверждении Порядка ведения кассовых операций хозяйствующими субъектами и бюджетными учреждениями в Кыргызской Республике

В целях регулирования порядка ведения кассовых операций хозяйствующими субъектами и бюджетными учреждениями в Кыргызской Республике, в соответствии со статьей 7 Закона Кыргызской Республики
«О бухгалтерском учете», статьями 10 и 17 конституционного Закона Кыргызской Республики «О Правительстве Кыргызской Республики» Правительство Кыргызской Республики постановляет:

1.,Утвердить Порядок ведения кассовых операций хозяйствующими субъектами и бюджетными учреждениями в Кыргызской Республике согласно приложению.

2.,Настоящее постановление вступает в силу по истечении пятнадцати дней со дня официального опубликования.
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