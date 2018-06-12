Ряд управлений соцразвития переведут финансирование из республиканского бюджета

Ряд городских управлений социального развития, финансируемых из местных бюджетов, будутпереведены на финансирование из республиканского бюджета через Министерство труда и социального развития Кыргызской Республики. Соответствующее решение подписал Премьер-министр Кыргызской Республики Мухаммедкалый Абылгазиев.

Данное решение продиктовано необходимостьюдальнейшей оптимизации системы социальной защиты и создания единых условий по предоставлению государственных услуг городскими управлениями социального развития. Стоит отметить, что в 2012 году территориальные управления социального развития, ранее финансируемые из местных бюджетов районов, были переведены на финансирование из республиканского бюджета, кроме управлений социального развития в городах.

При этом сотрудники городских управлений социального развития являются государственными гражданскими служащими, включенными в предельную штатную численность Министерства труда и социального развития Кыргызской Республики.

Для исправления сложившейся ситуациис 1 октября 2018 года управления социального развития в городах Ош, Токмок, Балыкчы, Талас, Каракол, Нарын, Узген, Джалал-Абад, Каракуль, Таш-Кумыр, Майлуу-Суу, Кок-Жангак, Кызыл-Кия, Баткен и Сулюкта, ранее финансируемые из местных бюджетов городов, будут переведены на финансирование из средств республиканского бюджета.