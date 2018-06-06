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Для проведения IV Глобального горного форума будет образован оргкомитет

В целях подготовки и проведения IV Глобального горного форума в Кыргызской Республике в 2018 году будет образован организационный комитет. Соответствующее распоряжение подписал Премьер-министр Кыргызской Республики Мухаммедкалый Абылгазиев.

Проведение серии Всемирных Горных форумов и региональных горных форумов является совместной инициативой горных стран мира в целях продвижения интересов горных регионов и включения их в повестку мировых переговорных процессов.

Основная цель проведения Горного форума — развитие политического диалога на одной площадке с выработкой конкретных решений по актуальным горным вопросам.

Отметим, что почти один миллиард людей живет в горных регионах, и более половины населения планеты зависит от гор, являющихся поставщиками пресной воды, продовольствия и чистой энергии. Несмотря на свою важную роль, горные экосистемы все еще подвергаются множеству рисков. Речь идет об изменении климата, деградации земель и стихийных бедствий, которые грозят разрушительными последствиями как для горных сообществ, так и для остального мира.

Первый Всемирный Горный Форум состоялся в 2011 году в городе Люцерне, Швейцария, последний — в 2016 году — в городе Мбале, Уганда.
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