Общество

Получают $150 в день, но работать некому. Эксперт о нехватке горных гидов

В Кыргызстане в сфере туризма отмечается огромная нехватка кадров среднего и высшего звена. Об этом на брифинге сообщил глава общественного фонда «Служба спасения в горах» Владимир Комиссаров.

По его словам, не хватает менеджеров по туризму, хотя таких специалистов готовят в 13 высших учебных заведениях республики.

«Еще более острый вопрос гидов, инструкторов по туризму. Элементарно профессиональных стандартов на эти специальности практически нет, только на некоторые, но этого далеко недостаточно. Парадокс в том, что зарплата гидов, особенно в приключенческом туризме, очень хорошая, и люди, может, и хотели бы пойти в эту сферу, но их не берут — нельзя взять новичка с улицы и сделать гидом горного трекинга. Он должен прийти уже подготовленным и быть любителем этого вида деятельности, но молодежь не вовлекают в этот туризм», — сказал Владимир Комиссаров.

Он отметил, что раньше горным туризмом и альпинизмом в Бишкеке занимались тысячи молодых людей. Каждый вуз и большой завод имели свою секцию горного туризма и альпинизма.

«А сейчас молодежь не вовлекается в эти виды деятельности, значит, некому становиться гидами. Мы испытываем голод, найти гида трекинга или горного гида для альпинизма во время сезона — большая проблема. Несмотря на то что зарплата у них, по нашим меркам, очень хорошая. В этом году минимальная зарплата горного гида составляла $150 в день. На следующий год, думаю, будет еще больше. В Кыргызстане работает школа горных гидов, на подготовку уходит три года. Это не непрерывное образование, а модульное (осенью и весной). Наша школа является признанной и базовой для всей Азии», — добавил Владимир Комиссаров.
