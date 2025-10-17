Туризм Кыргызстана переживает кризис. Главные проблемы назвал эксперт

Туризм Кыргызстана переживает кризис. Об этом на брифинге сообщил глава общественного фонда «Служба спасения в горах» Владимир Комиссаров.

По его словам, с одной стороны, в туристической сфере есть изменения, которые радуют.

«Это строительство крупных инфраструктурных объектов туризма, в том числе «Три вершины», реконструкция природного парка «Ала-Арча», строительство новых санаториев. Туризм, в том числе зимний, нужно развивать. Но в то же время имеются некоторые тревожные обстоятельства, которые заставляют сказать, что отрасль находится в кризисе, застое», — сказал Владимир Комиссаров.

По его мнению, система управления отраслью зашла в тупик, и уже довольно давно.

«Можно было бы сказать, что есть департамент туризма, который плохо работает и во всем виноват. Но департамент бессилен что-либо сделать в той форме, в которой он сегодня существует. Более того, мы видим, что он старается, но не может сделать в силу своего статуса, штатного расписания. К примеру, сельским хозяйством в стране занимаются тысячи сотрудников, а такой приоритетной отраслью, как туризм, — всего около 15. Плюс нет квалифицированных кадров, экспертов. Эти обстоятельства не дают возможности работать департаменту туризма. Если посмотреть на программу развития и план ее реализации, то практически ничего не сделано», — считает Владимир Комиссаров.

Он добавил, что не работают инструменты управления и развития.

«Один из инструментов управления, на который мы надеялись, — Нацсовет по туризму. Но он, по сути, не работает, мы не видим результатов, хотя были времена, когда нацсовет функционировал очень эффективно, особенно в начале 2000-х. Другой инструмент — Фонд развития туризма — существует несколько лет, но реальных результатов для туризма тоже нет. Кроме того, за последний год — полтора в этой организации сменились четыре руководителя. Это тоже вызывает вопросы и опасения», — отметил глава общественного фонда.

Он подчеркнул, что еще один критически важный вопрос — система коллективной безопасности в туризме Кыргызстана. Особенно остро он встал во время последнего случая на пике Победы в августе.

«О нем говорил весь альпинистский мир. Мы увидели бессилие системы коллективной безопасности, и это известно уже давно. Проводился анализ, в котором определили слабые стороны КР и моменты, над которыми стоит поработать, но так ничего и не сделано, а, скорее, даже усугубилось.

Три года назад в международном рейтинге по безопасности туризма в горах Кыргызстан находился на предпоследнем месте. Не думаю, что с тех пор много что изменилось. Хуже система была только в Непале. У КР рейтинг тогда равнялся 30 баллам при приемлемом уровне 70 баллов, а максимальный уровень — 100 баллов. Случившееся в августе является отражением того, что наш рейтинг практически не меняется», — посетовал Владимир Комиссаров.

Он подчеркнул и проблему нехватки кадров в секторе туризма.

Напомним, в августе на пике Победы застряла российская альпинистка Наталья Наговицина. Находясь на маршруте, она сломала ногу и не смогла спуститься.