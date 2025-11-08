В городе Ош пройдет Кубок мира по спортивному туризму на горных дистанциях

С 10 по 16 ноября в Оше на скальном массиве Керме-Тоо пройдет Кубок мира по спортивному туризму на горных дистанциях. Об этом сообщила пресс-служба департамента туризма.

На специально подготовленных трассах спортсмены из разных стран мира продемонстрируют высокое мастерство в технике альпинизма и горного туризма.

Это международное событие подчеркнет растущее значение Кыргызстана как одного из ведущих центров горного и спортивного туризма. Проведение Кубка мира станет важным шагом в продвижении имиджа страны на мировой туристической арене и укреплении статуса КР как территории горных приключений.