Ратифицировано соглашение между правительствами Кыргызстана и Сербии

Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков подписал Закон Кыргызской Республики «О ратификации Соглашения между Правительством Кыргызской Республики и Правительством Республики Сербия о взаимной отмене визовых требований для владельцев общегражданских паспортов, подписанного 5 декабря 2017 года в городе Белград».

Закон принят Жогорку Кенешем Кыргызской Республики 26 апреля 2018 года.

Основной целью Соглашения является освобождение от требований на получение визы для въезда, выезда, транзита и пребывания на территории государства другой Стороны до девяноста (90) дней для владельцев действительных национальных общегражданских паспортов.

Ратификация вышеуказанного Соглашения облегчит взаимные поездки граждан Кыргызской Республики и Республики Сербия, расширит двустороннюю договорно-правовую базу между двумя странами, которая будет способствовать дальнейшему развитию туризма, политико-экономических и консульских отношений.

Закон вступает в силу по истечении десяти дней со дня официального опубликования.