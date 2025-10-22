Стрельба и пожар у парламента Сербии. Президент назвал произошедшее терактом

В центре Белграда у здания парламента Сербии 70-летний мужчина открыл огонь, ранив случайного прохожего, а затем поджег палатку сторонников президента Александра Вучича. Об этом сообщают сербские СМИ.

По данным полиции, стрелок попал 57-летнему мужчине в бедро. После этого он бросил в огонь горсть патронов, вызвав панику среди людей. Пострадавшего госпитализировали, его жизни ничто не угрожает. Нападавший задержан на месте.

Александр Вучич охарактеризовал инцидент как «теракт» и призвал общество сохранять спокойствие. Власти усилили меры безопасности вокруг парламента и в центре Белграда.

Инцидент произошел на фоне политической напряженности в стране: в последние месяцы в Сербии проходят массовые акции оппозиции и сторонников власти. Полиция пока не раскрывает мотив стрелка.