В Сербии главный тренер клуба Суперлиги умер, потеряв сознание во время матча. Об этом сообщает Telegraf.

Фото Telegraf

44-летний Младен Жижович, бывший игрок сборной Боснии и Герцеговины, 23 октября назначен тренером сербского клуба «Раднички 1923». Под его началом команда провела три матча.

Накануне на 22-й минуте игры с командой «Младост», когда клуб Младена Жижовича лидировал со счетом 2:0, он потерял сознание.

Судья остановил матч, тренера увезли на скорой, игра продолжилась. Через 20 минут стало известно, что мужчина скончался. После этого арбитр окончательно прервал матч.