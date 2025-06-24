Хотите учиться в Сербии? Установлена квота для Кыргызстана в одно место

Сербия выделила Кыргызстану одно бюджетное место в своих высших учебных заведениях.

По данным Министерства науки, высшего образования и инноваций КР, программа включает годовой курс изучения сербского языка в 2025/26 учебном году и обучение в университетах Сербии в 2026/27 учебном году.

Подробная информация о проекте, перечень факультетов, форма анкеты, образец медицинской справки, а также инструкция по подаче документов доступны на официальном сайте.

Заявки и необходимые документы необходимо направить до 25 июня 2025 года.