Постановление Правительства КР № 127 от 12 марта 2018 года



О внесении изменений в постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении нормативных правовых актов в сфере недропользования» от 14 декабря 2012 года № 834

В целях совершенствования и оптимизации законодательства в сфере недропользования, в соответствии со статьями 10 и 17 конституционного Закона Кыргызской Республики «О Правительстве Кыргызской Республики», Правительство Кыргызской Республики постановляет:

1. Внести в постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении нормативных правовых актов в сфере недропользования» от 14 декабря 2012 года № 834 следующие изменения:

в Положении о порядке и условиях проведения аукциона на право пользования недрами, утвержденном вышеуказанным постановлением:

- дополнить пунктом 531 следующего содержания:

«531. При проведении аукциона аукционист вправе объявить один перерыв продолжительностью не более десяти минут.»;

- первое предложение абзаца первого пункта 59 изложить в следующей редакции:

«В случае признания аукциона несостоявшимся аукционная комиссия, а в случае, указанном в подпункте 1 пункта 58 настоящего Положения, организатор аукциона принимает решение о проведении повторного аукциона и определяет дату проведения повторного аукциона.».

2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении семи дней со дня официального опубликования.