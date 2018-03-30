20:01
USD 68.43
EUR 84.22
RUB 1.18
Официально

О внесении изменений в некоторые решения правительства Кыргызской Республики

Постановление Правительства КР № 148 от 22 марта 2018 года

О внесении изменений в некоторые решения Правительства Кыргызской Республики в целях оптимизации деятельности уполномоченного государственного органа в сфере таможенного дела

В целях повышения эффективности деятельности Государственной таможенной службы при Правительстве Кыргызской Республики, в соответствии со статьями 10 и 17 конституционного Закона Кыргызской Республики «О Правительстве Кыргызской Республики», законами Кыргызской Республики «О таможенном регулировании в Кыргызской Республике» и «О прохождении службы в таможенных органах Кыргызской Республики» Правительство Кыргызской Республики постановляет:

1. Внести в постановление Правительства Кыргызской Республики «О Государственной таможенной службе при Правительстве Кыргызской Республики» от 18 декабря 2009 года № 767 следующие изменения:

1) в Положении о Государственной таможенной службе при Правительстве Кыргызской Республики, утвержденном вышеназванным постановлением:

в пункте 6:

— в подпункте «а»:

в абзацах втором и девятом слова «Таможенного кодекса Таможенного союза» заменить словами «Таможенного кодекса Евразийского экономического союза»;

абзац четвертый изложить в следующей редакции:

«- организует взимание таможенными органами таможенных платежей при перемещении товаров через таможенную границу Евразийского экономического союза;»;

абзац восьмой изложить в следующей редакции:

«- регулирует деятельность лиц, осуществляющих деятельность в сфере таможенного дела, уполномоченных экономических операторов;»;

в абзаце девятом слова «таможенными органами» исключить;

дополнить абзацем тринадцатым следующего содержания:

«- осуществляет сотрудничество и взаимодействие с государственными органами;»;

— в абзаце третьем подпункта «б» слова «Таможенного кодекса Таможенного союза» заменить словами «Таможенного кодекса Евразийского экономического союза»;

— в абзаце втором подпункта «г» слова «с участниками внешнеэкономических связей, деятельность которых связана с осуществлением внешней торговли товарами,» заменить словами «с субъектами внешнеэкономической деятельности»;

в абзаце шестом пункта 7 слова «лиц, осуществляющих деятельность в сфере околотаможенных услуг» заменить словами «лиц, осуществляющих деятельность в сфере таможенного дела, уполномоченных экономических операторов»;

2) схему управления Государственной таможенной службы при Правительстве Кыргызской Республики, утвержденную вышеназванным постановлением, изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Внести в постановление Правительства Кыргызской Республики «О предельной штатной численности министерств, административных ведомств и иных государственных органов Кыргызской Республики» от 22 августа 2011 года № 473 следующее изменение:

в приложении 1 к вышеназванному постановлению:

— в пункте 21 цифры «1227», «158» и «1069» заменить цифрами «1139», «181» и «958» соответственно.

3. Установить, что сумма средств фонда оплаты труда сокращаемых сотрудников уполномоченного государственного органа в сфере таможенного дела направляется на увеличение размеров заработной платы сотрудников и работников Государственной таможенной службы при Правительстве Кыргызской Республики.

4. Государственной таможенной службе при Правительстве Кыргызской Республики в установленном порядке:

— в месячный срок внести проект решения Правительства Кыргызской Республики, предусматривающий увеличение размеров заработной платы сотрудников и работников уполномоченного государственного органа в сфере таможенного дела за счет средств, предусмотренных пунктом 3 настоящего постановления;

— принять необходимые меры, вытекающие из настоящего постановления.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на отдел финансов и кредитной политики Аппарата Правительства Кыргызской Республики.

6. Настоящее постановление вступает в силу по истечении семи дней со дня официального опубликования.
Ссылка:
просмотров: 56
Версия для печати
Материалы по теме
Подписан закон о внесении изменений в Закон «О рекламе»
Подписан закон о ратификации протокола о внесении изменений в соглашение
Внесены изменения в указ президента о совершенствовании избирательной системы
О внесении изменений в постановление правительства
О внесении изменений в некоторые решения правительства Кыргызской Республики
О внесении изменений в постановление правительства Кыргызской Республики
О внесении изменений в постановление правительства
Внесены изменения в Закон «О государственной поддержке кинематографии КР»
О внесении изменений в постановление правительства
Подписан закон о внесении изменений в Кодекс об административной ответственности
Популярные новости
Максат Телекматов назначен заместителем акима Жайыльского района Максат Телекматов назначен заместителем акима Жайыльского района
Токто Илиязова освобождена от&nbsp;должности замакима Кадамджайского района Токто Илиязова освобождена от должности замакима Кадамджайского района
Подписан закон о&nbsp;внесении изменений в&nbsp;Закон &laquo;О&nbsp;рекламе&raquo; Подписан закон о внесении изменений в Закон «О рекламе»
Азамат Эсенбеков назначен акимом Московского района Азамат Эсенбеков назначен акимом Московского района
Бизнес
Дети говорят о&nbsp;деньгах. Итоги Всемирной недели денег с&nbsp;&laquo;Бакай Банком&raquo; Дети говорят о деньгах. Итоги Всемирной недели денег с «Бакай Банком»
ОАО &laquo;МАМ&raquo; поддержало выпуск сказок и&nbsp;легенд Ч.&nbsp;Айтматова по&nbsp;системе Брайля ОАО «МАМ» поддержало выпуск сказок и легенд Ч. Айтматова по системе Брайля
&laquo;Бакай Банк&raquo; запустил мобильное приложение &laquo;Бакай Элсом&raquo; «Бакай Банк» запустил мобильное приложение «Бакай Элсом»
&laquo;О!Кино&raquo; доступно для людей с&nbsp;нарушением слуха и&nbsp;зрения «О!Кино» доступно для людей с нарушением слуха и зрения