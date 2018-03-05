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О регламенте взаимодействия государственных органов с МВФ

Постановление Правительства КР и Национального банка КР № 115/07/1-1 от 27 февраля 2018 года

О Регламенте взаимодействия государственных органов Кыргызской Республики по вопросу сотрудничества с Международным валютным фондом

В целях установления порядка и обеспечения скоординированного взаимодействия государственных органов по вопросам сотрудничества с Международным валютным фондом, в соответствии со статьями 5 и 9 Закона Кыргызской Республики «О членстве Кыргызской Республики в международных финансовых организациях», статьями 10 и 17 конституционного Закона Кыргызской Республики «О Правительстве Кыргызской Республики», статьями 20 и 46 Закона Кыргызской Республики «О Национальном банке Кыргызской Республики, банках и банковской деятельности» Правительство Кыргызской Республики и Национальный банк Кыргызской Республики постановляют:

Утвердить Регламент взаимодействия государственных органов Кыргызской Республики по вопросу сотрудничества с Международным валютным фондом согласно приложению.

Национальному банку Кыргызской Республики в недельный срок направить Регламент взаимодействия государственных органов Кыргызской Республики по вопросу сотрудничества с Международным валютным фондом в постоянное представительство Международного валютного фонда в Кыргызской Республике.

Рекомендовать Международному валютному фонду при осуществлении переписки (отчеты, материалы, письма) с государственными органами Кыргызской Республики использовать в качестве рабочего языка русский язык.

Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Национальный банк Кыргызской Республики и отдел финансов и кредитной политики Аппарата Правительства Кыргызской Республики.
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