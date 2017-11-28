21:29
+5
USD 69.70
EUR 83.21
RUB 1.20
Официально

О внесении изменения в постановление о вопросах Министерства экономики

Постановление Правительства КР № 772 от 24 ноября 2017 года

О внесении изменения в постановление Правительства Кыргызской Республики «О вопросах Министерства экономики Кыргызской Республики» от 20 февраля 2012 года № 117

В целях повышения эффективности деятельности Министерства экономики Кыргызской Республики, в соответствии со статьями 10 и 17 конституционного Закона Кыргызской Республики «О Правительстве Кыргызской Республики» Правительство Кыргызской Республики постановляет:

1. Внести в постановление Правительства Кыргызской Республики «О вопросах Министерства экономики Кыргызской Республики» от 20 февраля 2012 года № 117 следующее изменение:

в Положении о Министерстве экономики Кыргызской Республики, утвержденном вышеуказанным постановлением:

— подпункт 3 пункта 7 дополнить абзацем пятнадцатым следующего содержания:

«- в установленном порядке осуществляет общую координацию вопросов привлечения и использования международной грантовой и технической помощи, за исключением проектов в рамках программы государственных инвестиций;».

2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении семи дней со дня официального опубликования.

Премьер-министр С.Дж.Исаков
Ссылка:
просмотров: 47
Версия для печати
Материалы по теме
О внесении изменения в постановление правительства Кыргызстана
О внесении изменений в закон о Верховном суде и местных судах
В некоторые решения правительства внесены изменения
Внесены изменения в закон о порядке проверок субъектов предпринимательства
Внесены изменения в некоторые законодательные акты
Внесены изменения в Кодекс «Об административной ответственности»
Внесены изменения в некоторые законодательные акты Кыргызской Республики
Внесены изменения в Закон «О реорганизации свободной экономической зоны «Бишкек»
Внесены изменения в некоторые законодательные акты Кыргызской Республики
Внесены изменения в Закон «Об акционерных обществах»
Популярные новости
Освобожден от&nbsp;должности председатель Высшей аттестационной комиссии Освобожден от должности председатель Высшей аттестационной комиссии
Санжар Икрамов освобожден от&nbsp;должности статс-секретаря ГАМСУМО&nbsp;КР Санжар Икрамов освобожден от должности статс-секретаря ГАМСУМО КР
Подписаны указы о&nbsp;награждении Подписаны указы о награждении
Болотбеку Суюмбаеву присвоено воинское звание &laquo;генерал-майор&raquo; Болотбеку Суюмбаеву присвоено воинское звание «генерал-майор»
Бизнес
Круглосуточная информационно-справочная служба 0811: Мы&nbsp;знаем ВСЕ! Круглосуточная информационно-справочная служба 0811: Мы знаем ВСЕ!
Кыргызтелеком сдает в&nbsp;аренду свободные помещения в&nbsp;Бишкеке Кыргызтелеком сдает в аренду свободные помещения в Бишкеке
MegaCom: сезон зимнего катания в&nbsp;Караколе открыт! MegaCom: сезон зимнего катания в Караколе открыт!
Мобильный оператор&nbsp;О! открывает новые направления в&nbsp;роуминге Мобильный оператор О! открывает новые направления в роуминге