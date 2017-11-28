О внесении изменения в постановление о вопросах Министерства экономики

Постановление Правительства КР № 772 от 24 ноября 2017 года



О внесении изменения в постановление Правительства Кыргызской Республики «О вопросах Министерства экономики Кыргызской Республики» от 20 февраля 2012 года № 117

В целях повышения эффективности деятельности Министерства экономики Кыргызской Республики, в соответствии со статьями 10 и 17 конституционного Закона Кыргызской Республики «О Правительстве Кыргызской Республики» Правительство Кыргызской Республики постановляет:

1. Внести в постановление Правительства Кыргызской Республики «О вопросах Министерства экономики Кыргызской Республики» от 20 февраля 2012 года № 117 следующее изменение:

в Положении о Министерстве экономики Кыргызской Республики, утвержденном вышеуказанным постановлением:

— подпункт 3 пункта 7 дополнить абзацем пятнадцатым следующего содержания:

«- в установленном порядке осуществляет общую координацию вопросов привлечения и использования международной грантовой и технической помощи, за исключением проектов в рамках программы государственных инвестиций;».

2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении семи дней со дня официального опубликования.

Премьер-министр С.Дж.Исаков