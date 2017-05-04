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Подписан закон о ратификации соглашения с Международной ассоциацией развития

Подписан Закон о ратификации письма-соглашения с Международной ассоциацией развития о предоставлении гранта в целях реализации проекта по развитию аудита и финансовой отчетности в Кыргызской Республике

Президент Кыргызской Республики Алмазбек Атамбаев подписал Закон Кыргызской Республики «О ратификации письма-соглашения между Кыргызской Республикой и Международной ассоциацией развития (Всемирный банк) о предоставлении гранта в целях реализации проекта по развитию аудита и финансовой отчетности в Кыргызской Республике, подписанного 5 декабря 2016 года в городе Бишкек».

Закон принят Жогорку Кенешем Кыргызской Республики 5 апреля 2017 года.

Целью вышеуказанного проекта является содействие достижению целей Стратегии развития корпоративной финансовой отчетности и аудита в Кыргызской Республике на 2014–2020 годы и Плана мероприятий по ее реализации посредством реализации трех ее компонентов, посвященных:

— рационализации и более четкому формулированию законодательной базы, и использованию международных стандартов;

— наращиванию институционального потенциала в важнейших регулирующих органах и пилотных государственных предприятиях;

— модернизации системы образования в сфере бухгалтерского учета и повышения финансовой грамотности различных заинтересованных групп в стране.

Закон вступает в силу по истечении десяти дней со дня официального опубликования.
Ссылка: https://24.kg/ofitsialno/51161/
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