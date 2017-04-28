В Кыргызстане подписаны законы об охране и защите от семейного насилия

Президент Кыргызской Республики Алмазбек Атамбаев подписал Законы Кыргызской Республики «Об охране и защите от семейного насилия» и «О внесении изменений в некоторые законодательные акты по вопросам охраны и защиты от семейного насилия», принятыми в целях совершенствования законодательства Кыргызской Республики в области охраны и защиты от семейного насилия.

Законы приняты Жогорку Кенешем 16 марта текущего года.

Закон Кыргызской Республики «Об охране и защите от семейного насилия» определяет правовые основы предупреждения и пресечения семейного насилия, обеспечения социально-правовой охраны и защиты лиц, пострадавших от семейного насилия.

В понятийном аппарате Закона предусмотрены определения таких понятий как безопасное место, охранный ордер, психологическое насилие, семейное насилие, физическое насилие, экономическое насилие и др.

Во 2 главе Закона определены субъекты, осуществляющие охрану и защиту от семейного насилия, закреплены полномочия Правительства, местных государственных администраций, органов местного самоуправления и других органов в данной области.

В 3 главе Закона закреплены меры по профилактике (предупреждения) семейного насилия.

Статья 26 Закона регулирует основание выдачи охранного ордера, согласно части 1 которого, основанием выдачи охранного ордера является сообщение любого лица о фактах совершения семейного насилия в органы внутренних дел.

Охранный ордер в обязательном порядке выдается сроком на три дня органом внутренних дел по месту жительства лица, совершившего семейное насилие, в течение двадцати четырех часов с момента установления факта совершения семейного насилия. Охранный ордер предусматривает:

1) запрет совершать семейное насилие;

2) запрет на прямые и косвенные контакты с лицом, пострадавшим от семейного насилия.

Форма охранного ордера утверждается Правительством КР.

В статье 35 Закона закреплены права лиц, пострадавших от семейного насилия. В частности, лица, пострадавшие от семейного насилия, имеют право на получение социально-психологической помощи в государственных и муниципальных учреждениях, а также в учреждениях социального обслуживания. Основанием для предоставления социально-психологической помощи является обращение за помощью лиц, пострадавших от семейного насилия, а также субъектов, осуществляющих охрану и защиту от семейного насилия, определенных настоящим Законом. Лицо, пострадавшее от семейного насилия, имеет право на помещение в государственное или муниципальное убежище для безопасного временного проживания. Пребывание в убежище осуществляется на бесплатной основе на условиях договора в соответствии с правилами, определенными в уставе или положении убежища. Лицо, пострадавшее от семейного насилия, имеет право на получение информации о возможностях обучения, профессиональной подготовки и переподготовки, трудоустройстве и иных формах социальной реабилитации.

Глава 4 Закона предусматривает ведение статистического учета и отчетности по семейному насилию.

Закон КР «Об охране и защите от семейного насилия» принят Жогорку Кенешем КР 16 марта 2017 года и вступает в силу по истечении десяти дней со дня официального опубликования, за исключением положений, предусмотренных пунктом 4 части 2 статьи 11; пунктом 2 части 2 статьи 19; пунктом 5 части 1 статьи 24; частью 3 статьи 29; частью 1 статьи 35 (в части реализации права на получение помощи в консультативно-профилактических центрах (кризисных центрах) и убежищах) и части 3 статьи 35 которые вступают в силу с 1 января 2018 года.

Также принятым Законом признаются утратившими силу Закон КР «О социально-правовой защите от насилия в семье» и статья 15 Закона КР «О внесении изменений в некоторые законодательные акты в сфере делегирования государственных полномочий» от 6 июля 2016 года № 99.

Подписанным Президентом Алмазбеком Атамбаевым Законом КР «О внесении изменений в некоторые законодательные акты по вопросам охраны и защиты от семейного насилия» вносятся изменения в Кодекс КР об административной ответственности, в Кодекс КР о детях, в Закон КР «Об основах социального обслуживания населения в КР», в Закон КР «Об органах внутренних дел КР», в Закон КР «О профилактике правонарушений в КР», в Закон КР «О местном самоуправлении», в Закон КР «О судах аксакалов», в Закон КР «О телевидении и радиовещании», в Закон КР «О рекламе», в Закон КР «Об оружии».

В частности, статьи 66–3 и 66–4 Кодекса об административной ответственности излагаются в новой редакции, согласно редакции статьи 66–3, семейное насилие (насилие в семье) — это умышленные действия физического, психологического, экономического, сексуального характера или их угроза, совершенные одним членом семьи/приравненным к нему лицом в отношении другого члена семьи/приравненного к нему лица, если эти действия не содержат признаков деяний, за которые предусмотрена уголовная ответственность, где это правонарушение влечет наложение административного штрафа от десяти до двадцати расчетных показателей или привлечение к общественным работам на срок от пятнадцати до тридцати часов.

Согласно новой редакции статьи 66–4, неисполнение условий охранного ордера, — влечет наложение административного штрафа от пятнадцати до тридцати расчетных показателей или привлечение к общественным работам на срок от тридцати до сорока часов, или административный арест на срок от трех до пяти суток.

Ввиду того, что Законом КР «Об охране и защите от семейного насилия» предполагается выдача единого охранного ордера, статья 66–5 Кодекса КР об административной ответственности признается утратившей силу.

Часть 1 статьи 27 Кодекса КР о детях, предусматривающая функции территориальных подразделений уполномоченного органа по защите детей дополняется пунктом 8–1 следующего содержания:

«8–1) осуществляет функции по охране и защите детей от семейного насилия в соответствии с законодательством КР».

В статье 3 Закона КР «Об основах социального обслуживания населения в КР» расширяется перечень учреждений социального обслуживания, которые необходимы для комплексного оказания услуг и повышения эффективности реагирования государства при семейном насилии. Это консультативно-профилактические центры (кризисные центры), где оказывается социально-психологическая, правовая, медицинская помощь лицам, пострадавшим от семейного насилия. При консультативно-профилактическом центре могут создаваться убежища. Кроме того, перечень организаций дополняется понятием «убежище» или «центр временного пребывания для лиц, пострадавших от семейного насилия» для предоставления безопасного, временного проживания лицам (для женщин и мужчин отдельно). Соответственно статья 7 (комплекс организаций и учреждений социального обслуживания) также дополняется словами «убежища (центры временного пребывания для лиц, пострадавших от семейного насилия)» и «консультативно-профилактические центры (кризисные центры)».

В статье 8 Закона КР «Об органах внутренних дел» обязанности сотрудников дополняются мерами по охране и защите от семейного насилия, выдавать, продлевать охранный ордер и контролировать исполнение его условий.

В статье 20 Закона КР «О профилактике правонарушений в КР» предусматривается применение мер индивидуально-профилактического воздействия в отношении лиц, совершивших семейное насилие и получивших охранный ордер.

Статья 18 Закона КР «О местном самоуправлении» предусматривающая вопросы местного значения дополняется полномочием по осуществлению комплекса мер по охране и защите от семейного насилия в порядке, установленном законодательством КР.

Согласно положениям Закона КР «Об охране и защите от семейного насилия» суды аксакалов относятся к числу субъектов, осуществляющих охрану и защиту от семейного насилия. Суды аксакалов вправе рассматривать лишь те дела, которые предусмотрены статьей 15 Закона КР «О судах аксакалов». В связи с этим статья 15 Закона КР «О судах аксакалов» дополняется еще одной категорией дел (материалов), связанной с семейным насилием, в случае отсутствия в деянии состава преступления.

Основные задачи государственных телерадиоорганизаций, предусмотренные статьей 10 Закона КР «О телевидении и радиовещании» дополняется задачей по освещению вопросов охраны и защиты от семейного насилия в целях формирования в общественном сознании неприятия любых форм насилия и недопущения пропаганды любых форм дискриминации.

В статье 2 Закона КР «О рекламе» социальная реклама в соблюдении прав человека и гражданина и искоренении всех форм дискриминации дополняется словами «и насилия», поскольку, социальная реклама выполняет также и функцию социализации, предоставляя обширные информационные блоки, сопряженные с различными сферами социальной жизни. Необходимость распространения социальной информации, формирующей в общественном сознании неприятие любых форм насилия для привлечения внимания общества к проблеме и масштабам семейного насилия и возможностям их решения, создала предпосылки внедрения изменения в Закон КР «О рекламе».

Согласно изменениям в статью 15 Закона КР «Об оружии» разрешение на приобретение оружия не выдается гражданам, в отношении которых имеется судебный акт по факту совершения ими семейного насилия.

В соответствии со статьей 11 принятого Закона КР «О внесении изменений в некоторые законодательные акты по вопросам охраны и защиты от семейного насилия», настоящий Закон вступает в силу по истечении шести месяцев со дня официального опубликования. При этом, Правительству поручается в шестимесячный срок привести свои нормативные правовые акты в соответствие с настоящим Законом.