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Общество

Приложение для вызова помощи могут связать с телефоном доверия для детей

На хакатоне «Безопасный транспорт — инновации против домогательств» министр труда, социального обеспечения и миграции Гулнара Баатырова предложила связать мобильное приложение для вызова помощи при насилии и телефон доверия для детей. Об этом сообщила пресс-служба Минтруда.

пресс-службы Минтруда
Фото пресс-службы Минтруда. Глава ведомства Гулнара Баатырова

По ее данным, мероприятие организовано совместно с общественным фондом «Лига защитников прав ребенка» с целью выработки решений для предотвращения сексуальных домогательств и обеспечения безопасной перевозки женщин и девочек в общественном транспорте Бишкека.

По сведениям пресс-службы, министр отметила необходимость обучения персонала общественного транспорта в области противодействия домогательству и насилию.

Уточняется, что в открытии хакатона участвовали депутаты Жогорку Кенеша, представители мэрии столицы, посольства США в Кыргызстане, Всемирного банка, IТ-компаний и других организаций.

В рамках хакатона разработают проекты, направленные на обеспечение безопасности в общественном транспорте с учетом проблем домогательства в отношении женщин и девочек. В выработке инновационных решений участвует более 100 человек.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/293192/
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