Утверждено положение о Государственной премии Кыргызской Республики

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал Указ, согласно которому в соответствии с пунктом 1 части 10 статьи 70, статьей 71 Конституции Кыргызской Республики, частью 4 статьи 1 Закона Кыргызской Республики «О государственных наградах, почетных званиях и государственных премиях Кыргызской Республики» постановляется:

1. Утвердить Положение о Государственной премии Кыргызской Республики в области науки и техники согласно приложению.

2. Признать утратившим силу Указ Президента Кыргызской Республики «Об утверждении Положения о порядке присуждения государственных премий Кыргызской Республики в области науки и техники» от 24 марта 2022 года № 88.

3. Кабинету Министров Кыргызской Республики принять меры, вытекающие из настоящего Указа.