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Внесены изменения в законы «О недрах» и «О биосферных территориях»

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал Закон Кыргызской Республики «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Кыргызской Республики (в законы Кыргызской Республики «О недрах», «О биосферных территориях»)».

Данный Закон принят Жогорку Кенешем Кыргызской Республики 17 апреля 2024 года.

Принятым Законом предусматриваются изменения в законы Кыргызской Республики «О недрах» и «О биосферных территориях», согласно которым:

— победителем аукциона считается претендент, предложивший самую высокую цену за получение права пользования недрами. Победителем аукциона на право пользования недрами с целью разработки крупных и средних месторождений золота, серебра считается претендент, предложивший самую высокую цену за получение права пользования недрами и долю государству. Порядок определения размера передаваемой доли устанавливается Кабинетом Министров Кыргызской Республики;

— геолого-поисковые работы, геологоразведочные работы, разработка полезных ископаемых и работы по геологическому изучению недр на биосферных территориях могут осуществляться по решению Кабинета Министров Кыргызской Республики.
Ссылка: https://24.kg/ofitsialno/293351/
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