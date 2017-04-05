О плане мероприятий по применению технических регламентов Таможенного союза в КР

Постановления Правительства КР № 184 от 29 марта 2017 года



О Плане мероприятий по применению технических регламентов Таможенного союза в Кыргызской Республике

В целях обеспечения прямого действия положений технических регламентов Таможенного союза/Евразийского экономического союза, в соответствии со статьями 10 и 17 конституционного Закона Кыргызской Республики «О Правительстве Кыргызской Республики» Правительство Кыргызской Республики постановляет:

1. Утвердить:

— План мероприятий по применению технических регламентов Таможенного союза в Кыргызской Республике (далее — План мероприятий) согласно приложению 1;

— План действий министерств и административных ведомств, задействованных в ведении работ по проектам технических регламентов Евразийского экономического союза, согласно приложению 2.

2. Внести в постановление Правительства Кыргызской Республики «О Техническом регламенте «О безопасности бутилированных природных минеральных, природных питьевых и столовых вод» от 6 апреля 2011 года № 139 следующее изменение:

— второе предложение пункта 2 изложить в следующей редакции:

«Настоящее постановление действует до вступления в силу на территории Кыргызской Республики Технического регламента Евразийского экономического союза «О безопасности упакованной питьевой воды, включая природные минеральные воды.».

3. Внести в постановление Правительства Кыргызской Республики «О Техническом регламенте «О безопасности винодельческой продукции» от 5 июля 2011 года № 356 следующее изменение:

— второе предложение пункта 2 изложить в следующей редакции:

«Настоящее постановление действует до вступления в силу на территории Кыргызской Республики Технического регламента Евразийского экономического союза «О безопасности алкогольной продукции.».

4. Внести в постановление Правительства Кыргызской Республики «О Техническом регламенте «О безопасности спирта этилового, водки и ликероводочных изделий» от 5 июля 2011 года № 357 следующее изменение:

— второе предложение пункта 3 изложить в следующей редакции:

«Настоящее постановление действует до вступления в силу на территории Кыргызской Республики Технического регламента Евразийского экономического союза «О безопасности алкогольной продукции.».

5. Внести в постановление Правительства Кыргызской Республики «О Техническом регламенте «О безопасности пива» от 14 июля 2011 года № 388 следующее изменение:

— второе предложение пункта 2 изложить в следующей редакции:

«Настоящее постановление действует до вступления в силу на территории Кыргызской Республики Технического регламента Евразийского экономического союза «О безопасности алкогольной продукции.».

6. Внести в постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении Технического регламента «О безопасности кормов и кормовых добавок» от 22 мая 2014 года № 268 следующее изменение:

— второе предложение пункта 2 изложить в следующей редакции:

«Настоящее постановление действует до вступления в силу на территории Кыргызской Республики Технического регламента Евразийского экономического союза «О безопасности кормов и кормовых добавок.».

7. Признать утратившими силу:

— постановление Правительства Кыргызской Республики «О Плане мероприятий по применению технических регламентов Таможенного союза в Кыргызской Республике» от 20 января 2015 года № 15;

— постановление Правительства Кыргызской Республики «О внесении изменений и дополнений в постановление Правительства Кыргызской Республики «О Плане мероприятий по применению технических регламентов Таможенного союза в Кыргызской Республике» от 20 января 2015 года № 15» от 22 июня 2015 года № 393;

— пункт 7 постановления Правительства Кыргызской Республики «О внесении изменений и дополнений в некоторые решения Правительства Кыргызской Республики» от 15 ноября 2016 года № 589.

8. Министерствам и административным ведомствам Кыргызской Республики ежеквартально, не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом, представлять информацию об исполнении Плана мероприятий в Министерство экономики Кыргызской Республики для обобщения.

9. Министерству экономики Кыргызской Республики:

— ежеквартально, не позднее 30 числа месяца, следующего за отчетным периодом, представлять в Аппарат Правительства Кыргызской Республики обобщенную информацию о ходе исполнения Плана мероприятий;

— обеспечить координацию информационно-разъяснительной работы по применению положений технических регламентов Таможенного союза/Евразийского экономического союза и эффективное использование выделенных средств.

10. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней со дня официального опубликования.

11. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на соответствующие отделы Аппарата Правительства Кыргызской Республики.

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