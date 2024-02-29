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Внесено изменение в постановление кабинета министров Кыргызской Республики

Постановление Кабинета Министров КР от 27.02.24 года № 83

О внесении изменения в постановление Кабинета Министров Кыргызской Республики «О мерах по реализации требований статей 59, 85, 127, 130, 131, 329, 414 и 415 Налогового кодекса Кыргызской Республики» от 24 февраля 2022 года № 95 

В целях реализации статей 127–131 Налогового кодекса Кыргызской Республики, повышения эффективности организации рейдового налогового контроля и установления налогового поста, в соответствии со статьями 13, 17 конституционного Закона Кыргызской Республики «О Кабинете Министров Кыргызской Республики» Кабинет Министров Кыргызской Республики постановляет: 

1. Внести в постановление Кабинета Министров Кыргызской Республики «О мерах по реализации требований статей 59, 85, 127, 130, 131, 329, 414 и 415 Налогового кодекса Кыргызской Республики» от 24 февраля 2022 года № 95 следующее изменение:

 приложения 1–3, утвержденные вышеуказанным постановлением, изложить в редакции согласно приложениям 1–3 к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении пятнадцати дней со дня официального опубликования.  

Председатель Кабинета Министров Кыргызской Республики А.У. Жапаров
Ссылка: https://24.kg/ofitsialno/287970/
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