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Подписан указ о поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал Указ «Об оказании поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства».

В целях дальнейшей поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в Кыргызской Республике и вывода их из ненаблюдаемого сектора экономики, Кабинету Министров в двухмесячный срок поручается:

— снизить тарифы страховых взносов для субъектов малого и среднего предпринимательства с 27,25 процента до 22 и 14 процентов в зависимости от количества работников и начисляемой заработной платы сроком на три года с 2022 года по 2024 год;

— внести на рассмотрение Жогорку Кенеша Кыргызской Республики проекты нормативных правовых актов, необходимых для реализации настоящего Указа.
Ссылка: https://24.kg/ofitsialno/205967/
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