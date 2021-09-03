Подписан указ о поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал Указ «Об оказании поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства».

В целях дальнейшей поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в Кыргызской Республике и вывода их из ненаблюдаемого сектора экономики, Кабинету Министров в двухмесячный срок поручается:

— снизить тарифы страховых взносов для субъектов малого и среднего предпринимательства с 27,25 процента до 22 и 14 процентов в зависимости от количества работников и начисляемой заработной платы сроком на три года с 2022 года по 2024 год;

— внести на рассмотрение Жогорку Кенеша Кыргызской Республики проекты нормативных правовых актов, необходимых для реализации настоящего Указа.