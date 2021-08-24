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Введен запрет на вывоз катализаторов, бывших в употреблении

Постановление Кабинета Министров Кыргызской Республики от 18 августа 2021 года № 141
О введении запрета на вывоз катализаторов, бывших в употреблении, шлака, золы и остатков драгоценных металлов, содержащихся в катализаторах, c территории Кыргызской Республики

В соответствии со статьями 29 и 47 Договора о Евразийском экономическом союзе, статьями 10 и 17 конституционного Закона Кыргызской Республики «О Правительстве Кыргызской Республики» Кабинет Министров Кыргызской Республики постановляет:

1. Установить временный запрет сроком на шесть месяцев на вывоз (экспорт) с территории Кыргызской Республики катализаторов, классифицируемых кодом 3815 ТН ВЭД ЕАЭС, шлака, золы и остатков, содержащих металлы, классифицируемых кодом 2620 ТН ВЭД ЕАЭС, отходов и лома драгоценных металлов или металлов, плакированных драгоценными металлами, классифицируемых кодом 7112 ТН ВЭД ЕАЭС, глушителей и выхлопных труб и их частей при наличии катализаторов, классифицируемых кодом 8708 92 ТН ВЭД ЕАЭС, вводимый по истечении шести дней с даты вступления в силу настоящего постановления.

2. Министерству экономики и финансов Кыргызской Республики не позднее трех дней с даты вступления в силу настоящего постановления в установленном порядке:

1) уведомить Комитет по защитным мерам Всемирной торговой организации;

2) уведомить Евразийскую экономическую комиссию и внести на рассмотрение Евразийской экономической комиссии предложение о введении запрета, указанного в пункте 1 настоящего постановления, на всей таможенной территории Евразийского экономического союза.

3. Министерству иностранных дел Кыргызской Республики в установленном порядке, не позднее трех дней с даты вступления в силу настоящего постановления, уведомить Исполнительный комитет Содружества Независимых Государств о введении временного запрета, указанного в пункте 1 настоящего постановления.

4. Государственной таможенной службе при Министерстве экономики и финансов Кыргызской Республики и Пограничной службе Государственного комитета национальной безопасности Кыргызской Республики принять необходимые меры, направленные на пресечение незаконного вывоза товаров, указанных в пункте 1 настоящего постановления.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на отдел экономики и финансов Администрации Президента Кыргызской Республики.

6. Настоящее постановление вступает в силу по истечении пятнадцати дней со дня официального опубликования.

Председатель У.А.Марипов
Ссылка: https://24.kg/ofitsialno/205008/
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