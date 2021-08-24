Введен временный запрет на вывоз регенерируемой бумаги и картона

Постановление Кабинета Министров Кыргызской Республики от 18 августа 2021 года № 142

О введении временного запрета на вывоз регенерируемой бумаги и картона (макулатура и отходы) из Кыргызской Республики за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза

В соответствии со статьей 47 Договора о Евразийском экономическом союзе, статьями 10 и 17 конституционного Закона Кыргызской Республики «О Правительстве Кыргызской Республики» Кабинет Министров Кыргызской Республики постановляет:

1. Установить временный запрет сроком на шесть месяцев на вывоз из Кыргызской Республики (за исключением международных транзитных перевозок) за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза регенерируемой бумаги и картона (макулатура и отходы), классифицируемых кодом 4707 ТН ВЭД ЕАЭС, вводимый по истечении шести дней с даты вступления в силу настоящего постановления.

2. Министерству экономики и финансов Кыргызской Республики не позднее трех дней с даты вступления в силу настоящего постановления в установленном порядке уведомить Комитет по защитным мерам Всемирной торговой организации и Евразийскую экономическую комиссию о введении временного запрета, указанного в пункте 1 настоящего постановления.

3. Министерству иностранных дел Кыргызской Республики не позднее трех дней с даты вступления в силу настоящего постановления в установленном порядке уведомить Исполнительный комитет Содружества Независимых Государств о введении временного запрета, указанного в пункте 1 настоящего постановления.

4. Государственной таможенной службе при Министерстве экономики и финансов Кыргызской Республики и Пограничной службе Государственного комитета национальной безопасности Кыргызской Республики принять необходимые меры, направленные на пресечение незаконного вывоза товаров, указанных в пункте 1 настоящего постановления.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на отдел экономики и финансов Администрации Президента Кыргызской Республики.

6. Настоящее постановление вступает в силу по истечении пятнадцати дней со дня официального опубликования.

Председатель У.А.Марипов