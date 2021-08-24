19:19
USD 84.58
EUR 99.22
RUB 1.14
Официально

Введен временный запрет на вывоз регенерируемой бумаги и картона

Постановление Кабинета Министров Кыргызской Республики от 18 августа 2021 года № 142
О введении временного запрета на вывоз регенерируемой бумаги и картона (макулатура и отходы) из Кыргызской Республики за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза

В соответствии со статьей 47 Договора о Евразийском экономическом союзе, статьями 10 и 17 конституционного Закона Кыргызской Республики «О Правительстве Кыргызской Республики» Кабинет Министров Кыргызской Республики постановляет:

1. Установить временный запрет сроком на шесть месяцев на вывоз из Кыргызской Республики (за исключением международных транзитных перевозок) за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза регенерируемой бумаги и картона (макулатура и отходы), классифицируемых кодом 4707 ТН ВЭД ЕАЭС, вводимый по истечении шести дней с даты вступления в силу настоящего постановления.

2. Министерству экономики и финансов Кыргызской Республики не позднее трех дней с даты вступления в силу настоящего постановления в установленном порядке уведомить Комитет по защитным мерам Всемирной торговой организации и Евразийскую экономическую комиссию о введении временного запрета, указанного в пункте 1 настоящего постановления.

3. Министерству иностранных дел Кыргызской Республики не позднее трех дней с даты вступления в силу настоящего постановления в установленном порядке уведомить Исполнительный комитет Содружества Независимых Государств о введении временного запрета, указанного в пункте 1 настоящего постановления.

4. Государственной таможенной службе при Министерстве экономики и финансов Кыргызской Республики и Пограничной службе Государственного комитета национальной безопасности Кыргызской Республики принять необходимые меры, направленные на пресечение незаконного вывоза товаров, указанных в пункте 1 настоящего постановления.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на отдел экономики и финансов Администрации Президента Кыргызской Республики.

6. Настоящее постановление вступает в силу по истечении пятнадцати дней со дня официального опубликования.

Председатель У.А.Марипов
Ссылка: https://24.kg/ofitsialno/205007/
просмотров: 8
Версия для печати
Материалы по теме
Введен запрет на вывоз катализаторов, бывших в употреблении
Тилек Токтогазиев рассказал о механизмах регулирования цен на мясо
Чучук придется оставить. Корея предупреждает о запрете на ввоз мясных продуктов
Казахстан снял ограничения на ввоз фруктов и овощей из Кыргызстана
Кыргызстан и Казахстан договорились усилить фитосанитарный контроль продукции
В Кыргызстане продают казахские яблоки. Фермеры просят запретить ввоз
Запрет Казахстана на ввоз кыргызского картофеля не отразится на внутреннем рынке
Казахстан хочет взять под видеоконтроль два водохранилища Кыргызстана
Запрет Казахстаном экспорта продуктов из Кыргызстана нарушил правила ЕАЭС
Минсельхоз Кыргызстана сомневается в обоснованности претензий Казахстана
Популярные новости
Введен запрет на&nbsp;вывоз катализаторов, бывших в&nbsp;употреблении Введен запрет на вывоз катализаторов, бывших в употреблении
Подписан Закон КР&nbsp;&laquo;О&nbsp;защите от&nbsp;недостоверной (ложной) информации&raquo; Подписан Закон КР «О защите от недостоверной (ложной) информации»
Бизнес
Не&nbsp;пропустите! 31&nbsp;августа&nbsp;&mdash; грандиозный финал акции &laquo;Счастливый ключ&raquo; Не пропустите! 31 августа — грандиозный финал акции «Счастливый ключ»
Где собрать ученика в&nbsp;школу? Где собрать ученика в школу?
Дебаты Совета Безопасности ООН прошли под председательством главы МИД Индии Дебаты Совета Безопасности ООН прошли под председательством главы МИД Индии
MegaKassa и&nbsp;&laquo;1С&raquo;&nbsp;&mdash; удобный продукт для бизнеса MegaKassa и «1С» — удобный продукт для бизнеса
24 августа, вторник
19:06
В Бишкеке началось строительство Северной РЭС В Бишкеке началось строительство Северной РЭС
18:47
Фальшивые справки ПЦР-теста: кто, где и за сколько подделывает. Расследование
18:30
25 августа: где в Бишкеке и регионах отключат свет
18:18
В Кыргызстане пройдут военные учения ОДКБ «Рубеж-2021»
18:17
Садыр Жапаров потребовал избавляться от нечистоплотных милиционеров