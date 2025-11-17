Кабмин КР хочет ввести запрет на ввоз саженцев ряда плодовых культур

Кабинет министров вынес на общественное обсуждение проект постановления о введении временного ограничения на ввоз саженцев плодово-ягодных культур на территорию Кыргызстана. Документ опубликован для предложений и замечаний.

Согласно проекту, предлагается установить с 1 января 2026 года сроком на шесть месяцев запрет на импорт саженцев отдельных сортов плодово-ягодных культур. Ограничение не будет распространяться на реэкспорт, транзит и перемещение товаров внутри ЕАЭС.

Как отмечается в документе, мера направлена на обеспечение продовольственной безопасности, повышение эффективности сельхозпроизводства и контроль за качеством ввозимых саженцев.

Министерству экономики и коммерции поручено уведомить о временном ограничении Комитет по защитным мерам Всемирной торговой организации и Евразийскую экономическую комиссию. Министерство иностранных дел должно проинформировать Исполнительный комитет СНГ.

Таможенной службе и Министерству водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности поручено принять меры по недопущению незаконного ввоза запрещенных к импорту категорий.