Запрет на ввоз автотранспортных кузовов в Кыргызстан инициирует Минэкономики

Министерство экономики и коммерции подготовило проект постановления кабмина «О введении временного запрета на ввоз (импорт) кузовов автотранспортных средств в Кыргызскую Республику». Документ вынесен на общественное обсуждение.

Как пояснили в ведомстве, цель — обеспечение безопасности дорожного движения и транспорта, прозрачности процесса приобретения движимого имущества (машин, имеющих государственные регистрационные знаки иностранных государств) и гарантии его сохранности для добросовестных владельцев (физических лиц).

«Данная мера принята для недопущения ввоза так называемых конструкторов — транспортных средств категории M1 (легковые автомобили), собранных на территории КР из ввезенных отдельных запасных частей, кузовов, агрегатов и иных узлов. При этом данные машины, как правило, не проходят процедуру таможенного оформления, а сборка и последующая постановка их на учет осуществляются с использованием поддельных либо отсутствующих подтверждающих документов, что приводит к нарушениям действующего законодательства и наносит ущерб государственному бюджету», — говорится в справке-обосновании.

По данным Минэкономики, отдельную проблему представляет участившаяся практика внесения изменений в регистрационные сведения транспортных средств в связи с заменой кузова.

На практике при такой замене в уполномоченные органы зачастую представляют поддельные документы о происхождении кузова либо их не представляют вовсе. В результате происходит фактическая легализация автомобилей, ввезенных в Кыргызстан без прохождения процедуры таможенной очистки, что позволяет уклоняться от уплаты таможенных пошлин, налогов и сборов. Это создает условия для недобросовестной конкуренции, способствует росту теневого сектора экономики и подрывает доверие граждан к системе государственного контроля.

Введение запрета на ввоз кузовов авто является необходимой и обоснованной мерой, отметили разработчики.
