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Подписано постановление о товарах, облагаемых налогом по ставке ноль процентов

Постановление Кабинета Министров Кыргызской Республики от 10 августа 2021 года № 119

О товарах, облагаемых налогом на добавленную стоимость по ставке ноль (0) процентов, применяемой в целях стабилизации рыночных цен на продовольственные товары

В целях стабилизации рыночных цен на муку, в соответствии с частью 2 статьи 29 Налогового кодекса Кыргызской Республики, статьями 10 и 17 конституционного Закона Кыргызской Республики «О Правительстве Кыргызской Республики» Кабинет Министров Кыргызской Республики постановляет:

1. Установить в период с 1 августа 2021 года до 1 августа 2022 года ставку налога на добавленную стоимость в размере ноль (0) процентов:
по импорту зерна (код ТН ВЭД ЕАЭС 1001), предназначенного для переработки в муку непосредственно самим импортером, в том числе Фондом государственных материальных резервов при Министерстве чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики;
по облагаемым поставкам муки (код ТН ВЭД ЕАЭС 1101), произведенной непосредственно самим импортером из отечественного зерна, а также зерна, освобожденного согласно подпункту 1 пункта 1 настоящего постановления.
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и вступает в силу с 1 августа 2021 года.

Председатель У.А.Марипов
Ссылка: https://24.kg/ofitsialno/203733/
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