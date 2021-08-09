Утвержден порядок возмещения ущерба предпринимателям Баткенской области

Утвержден Порядок возмещения ущерба субъектам предпринимательства Баткенской области, пострадавшим в результате конфликта на кыргызско-таджикской границе 28-30 апреля 2021 года. Соответствующее постановление подписал Председатель Кабинета Министров Кыргызской Республики Улукбек Марипов.

Постановление принято в целях оказания государственной поддержки субъектам предпринимательства Баткенской области, а также в соответствии с Указом Президента Кыргызской Республики «О первоочередных мерах по восстановлению и развитию приграничных сел Баткенской области».

Согласно принятому решению ОАО «Айыл Банк» и ОАО «РСК Банк» рекомендовано произвести списание и реструктуризацию заемных средств, полученных до 28 апреля 2021 года жителями и субъектами предпринимательства Баткенской области, пострадавшими в результате конфликта на кыргызско-таджикской границе 28-30 апреля 2021 года.

Министерству экономики и финансов Кыргызской Республики по согласованию с Комитетом по бюджету и финансам Жогорку Кенеша Кыргызской Республики поручено произвести выдачу бюджетного кредита 76 пострадавшим предпринимателям в сумме 15,2 млн сомов на следующих условиях:

— сумма кредита — по 200 тыс. сомов;

— процентная ставка 0,1 процентов годовых;

— срок погашения кредита 3 года, ежеквартальными равными платежами;

— на беззалоговой основе;

— финансовые санкции — 0,2 процентов годовых, начисляемых на сумму просроченной задолженности;

— льготный период на погашение основной суммы задолженности — 1 год;

Также Министерством экономики и финансов будет обеспечена выплата единовременной компенсации по возмещению ущерба пострадавшим предпринимателям в сумме 14 млн 505 тыс. сомов в соответствии с Порядком.

Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.