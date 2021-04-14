О вопросах подведомственных организаций Министерства экономики и финансов КР

Постановление Правительства КР от 1 апреля 2021 года № 128

О вопросах подведомственных подразделений и организаций Министерства экономики и финансов Кыргызской Республики

В целях принятия организационных мер в связи с реформой органов исполнительной власти Кыргызской Республики, в соответствии с постановлением Жогорку Кенеша Кыргызской Республики «О структуре Правительства Кыргызской Республики» от 3 февраля 2021 года № 4357-VI, руководствуясь статьями 10 и 17 конституционного Закона Кыргызской Республики «О Правительстве Кыргызской Республики», Правительство Кыргызской Республики постановляет:

1. Образовать Государственное учреждение «Центр по развитию халал-индустрии» при Министерстве экономики и финансов Кыргызской Республики.

2. Утвердить:

1) Положение о Государственном агентстве по управлению бюджетными кредитами при Министерстве экономики и финансов Кыргызской Республики согласно приложению 1;

2) схему управления Государственного агентства по управлению бюджетными кредитами при Министерстве экономики и финансов Кыргызской Республики согласно приложению 2;

3) Положение о Государственном агентстве антимонопольного регулирования при Министерстве экономики и финансов Кыргызской Республики согласно приложению 3;

4) схему управления Государственного агентства антимонопольного регулирования при Министерстве экономики и финансов Кыргызской Республики согласно приложению 4;

5) Положение о Государственном агентстве по продвижению и защите инвестиций при Министерстве экономики и финансов Кыргызской Республики согласно приложению 5;

6) Положение о Государственной налоговой службе при Министерстве экономики и финансов Кыргызской Республики согласно приложению 6;

7) схему управления Государственной налоговой службы при Министерстве экономики и финансов Кыргызской Республики согласно приложению 7;

8) Положение о Государственной таможенной службе при Министерстве экономики и финансов Кыргызской Республики согласно приложению 8;

9) схему управления Государственной таможенной службы при Министерстве экономики и финансов Кыргызской Республики согласно приложению 9;

10) Положение о Государственной службе интеллектуальной собственности и инноваций при Министерстве экономики и финансов Кыргызской Республики согласно приложению 10;

11) схему управления Государственной службы интеллектуальной собственности и инноваций при Министерстве экономики и финансов Кыргызской Республики согласно приложению 11;

12) Положение о Государственной службе финансовой разведки при Министерстве экономики и финансов Кыргызской Республики согласно приложению 12;

13) схему управления Государственной службы финансовой разведки при Министерстве экономики и финансов Кыргызской Республики согласно приложению 13;

14) Положение о Государственной службе регулирования и надзора за финансовым рынком при Министерстве экономики и финансов Кыргызской Республики согласно приложению 14;

15) схему управления Государственной службы регулирования и надзора за финансовым рынком при Министерстве экономики и финансов Кыргызской Республики согласно приложению 15;

16) Положение о Департаменте драгоценных металлов при Министерстве экономики и финансов Кыргызской Республики согласно приложению 16;

17) Положение о Департаменте государственных закупок при Министерстве экономики и финансов Кыргызской Республики согласно приложению 17;

18) Положение о Департаменте по делам банкротства при Министерстве экономики и финансов Кыргызской Республики согласно приложению 18;

19) Положение о Департаменте туризма при Министерстве экономики и финансов Кыргызской Республики согласно приложению 19;

20) Положение о Фонде по управлению государственным имуществом при Министерстве экономики и финансов Кыргызской Республики согласно приложению 20;

21) схему управления Фонда по управлению государственным имуществом при Министерстве экономики и финансов Кыргызской Республики согласно приложению 21;

22) Положение о Центре по стандартизации и метрологии при Министерстве экономики и финансов Кыргызской Республики согласно приложению 22;

23) схему управления Центра по стандартизации и метрологии при Министерстве экономики и финансов Кыргызской Республики согласно приложению 23;

24) Положение о Кыргызском центре аккредитации при Министерстве экономики и финансов Кыргызской Республики согласно приложению 24;

25) схему управления Кыргызского центра аккредитации при Министерстве экономики и финансов Кыргызской Республики согласно приложению 25;

26) Положение об Учебном центре при Министерстве экономики и финансов Кыргызской Республики согласно приложению 26;

27) Положение о государственном учреждении «Центр государственно-частного партнерства» при Министерстве экономики и финансов Кыргызской Республики согласно приложению 27;

28) Положение об Институте исследований экономической политики при Министерстве экономики и финансов Кыргызской Республики согласно приложению 28;

29) Устав Государственного предприятия «Кыргыз Туризм» при Министерстве экономики и финансов Кыргызской Республики согласно приложению 29;

30) Устав Государственного предприятия «Центр единого окна в сфере внешней торговли» при Министерстве экономики и финансов Кыргызской Республики согласно приложению 30;

31) Положение о Государственном учреждении «Центр по развитию халал-индустрии» при Министерстве экономики и финансов Кыргызской Республики согласно приложению 31.

32) размер должностных окладов сотрудников Государственного учреждения «Центр по развитию халал-индустрии» при Министерстве экономики и финансов Кыргызской Республики согласно приложению 32.

3. Установить, что:

1) штатная численность сотрудников Государственного учреждения «Центр по развитию халал-индустрии» при Министерстве экономики и финансов Кыргызской Республики составляет 11 штатных единиц и 2 штатных единицы технического и младшего обслуживающего персонала;

2) Государственное учреждение «Центр по развитию халал-индустрии» при Министерстве экономики и финансов Кыргызской Республики до 1 июня 2024 года финансируется из республиканского бюджета и за счет иных источников, не запрещенных законодательством Кыргызской Республики, и с 1 июня 2024 года — переходит на самофинансирование.

4. Министерству экономики и финансов Кыргызской Республики:

1) принять необходимые меры, вытекающие из настоящего постановления;

2) при разработке проекта Закона Кыргызской Республики «О внесении изменений в Закон Кыргызской Республики «О республиканском бюджете Кыргызской Республики на 2021 год и прогнозе на 2022–2023 годы» в установленном порядке предусмотреть средства на содержание Государственного учреждения «Центр по развитию халал-индустрии» при Министерстве экономики Кыргызской Республики.

5. Признать утратившими силу:

1) пункт 2 постановления Правительства Кыргызской Республики «О создании Государственного предприятия «Центр «единого окна» в сфере внешней торговли» от 27 августа 2009 года № 539;

2) пункт 1 постановления Правительства Кыргызской Республики «О Государственной таможенной службе при Правительстве Кыргызской Республики» от 18 декабря 2009 года № 767;

3) пункт 1 постановления Правительства Кыргызской Республики «О Центре по стандартизации и метрологии при Министерстве экономики Кыргызской Республики» от 12 февраля 2010 года № 91;

4) пункт 1 постановления Правительства Кыргызской Республики «О Кыргызском центре аккредитации при Министерстве экономики Кыргызской Республики» от 5 марта 2010 года № 128;

5) постановление Правительства Кыргызской Республики «О внесении изменения в постановление Правительства Кыргызской Республики «О Государственной таможенной службе при Правительстве Кыргызской Республики» от 18 декабря 2009 года № 767» от 30 декабря 2010 года № 343;

6) пункт 5 постановления Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении Положения о проведении радиационного контроля в пунктах пропуска на государственной границе Кыргызской Республики» от 26 октября 2011 года № 674;

7) пункт 1 постановления Правительства Кыргызской Республики «О Государственной налоговой службе при Правительстве Кыргызской Республики» от 16 февраля 2012 года № 100;

8) постановление Правительства Кыргызской Республики «О Государственной службе финансовой разведки при Правительстве Кыргызской Республики» от 20 февраля 2012 года № 130;

9) пункт 1 постановления Правительства Кыргызской Республики «Вопросы Фонда по управлению государственным имуществом при Правительстве Кыргызской Республики» от 20 февраля 2012 года № 134;

10) постановление Правительства Кыргызской Республики «О Департаменте туризма при Министерстве культуры и туризма Кыргызской Республики» от 2 мая 2012 года № 270;

11) постановление Правительства Кыргызской Республики «О Департаменте по делам банкротства при Министерстве экономики Кыргызской Республики» от 28 мая 2012 года № 337;

12) пункт 3 постановления Правительства Кыргызской Республики «О внесении дополнений и изменений в некоторые решения Правительства Кыргызской Республики» от 1 августа 2012 года № 528;

13) пункт 1 постановления Правительства Кыргызской Республики «О внесении изменений и дополнений в некоторые решения Правительства Кыргызской Республики» от 30 августа 2012 года № 595;

14) пункты 2, 4 и 5 постановления Правительства Кыргызской Республики «О внесении изменений и дополнения в некоторые решения Правительства Кыргызской Республики» от 30 октября 2012 года № 756;

15) постановление Правительства Кыргызской Республики «О внесении изменений в некоторые решения Правительства Кыргызской Республики» от 4 декабря 2012 года № 812;

16) постановление Правительства Кыргызской Республики «О внесении дополнения в постановление Правительства Кыргызской Республики «О Государственной налоговой службе при Правительстве Кыргызской Республики» от 16 февраля 2012 года № 100» от 24 декабря 2012 года № 847;

17) пункт 1 постановления Правительства Кыргызской Республики «О Государственном агентстве антимонопольного регулирования при Правительстве Кыргызской Республики» от 17 мая 2013 года № 271;

18) пункт 3 постановления Правительства Кыргызской Республики «О внесении дополнений и изменений в некоторые решения Правительства Кыргызской Республики» от 5 августа 2013 года № 448;

19) пункт 5 постановления Правительства Кыргызской Республики «О вопросах Кыргызского центра аккредитации при Министерстве экономики Кыргызской Республики» от 18 февраля 2013 года № 86;

20) пункт 1 постановления Правительства Кыргызской Республики «О внесении дополнений и изменений в некоторые решения Правительства Кыргызской Республики» от 6 сентября 2013 года № 490;

21) постановление Правительства Кыргызской Республики «О внесении изменений и дополнений в постановление Правительства Кыргызской Республики «О создании Государственного предприятия «Центр «единого окна» в сфере внешней торговли» от 27 августа 2009 года № 539» от 27 января 2014 года № 55;

22) пункт 2 постановления Правительства Кыргызской Республики «О Департаменте государственных закупок при Министерстве финансов Кыргызской Республики» от 3 февраля 2014 года № 68;

23)пункт 2 постановления Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении Положения о порядке списания основных средств, находящихся на балансе государственных предприятий Кыргызской Республики» от 22 июля 2014 года № 407;

24) пункт 2 постановления Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении Устава государственного предприятия «Туратали базары» при Фонде по управлению государственным имуществом при Правительстве Кыргызской Республики» от 29 сентября 2014 года № 551;

25) пункт 3 постановления Правительства Кыргызской Республики «О внесении изменений и дополнения в некоторые решения Правительства Кыргызской Республики» от 5 декабря 2014 года № 691;

26) пункт 3 постановления Правительства Кыргызской Республики «О создании государственного предприятия «Элдик» при Фонде по управлению государственным имуществом при Правительстве Кыргызской Республики» от 2 февраля 2015 года № 35;

27) пункт 4 постановления Правительства Кыргызской Республики «Об уполномоченных органах Кыргызской Республики в сфере технического регулирования в рамках Таможенного союза» от 12 февраля 2015 года № 52;

28) пункты 19, 21, 24, 27, 28 и 33 постановления Правительства Кыргызской Республики «О внесении изменений и дополнений в некоторые решения Правительства Кыргызской Республики» от 30 марта 2015 года № 168;

29) постановление Правительства Кыргызской Республики «О внесении изменения в постановление Правительства Кыргызской Республики «О Государственном агентстве антимонопольного регулирования при Правительстве Кыргызской Республики» от 17 мая 2013 года № 271» от 2 мая 2015 года № 90;

30) постановление Правительства Кыргызской Республики «О внесении изменений в постановление Правительства Кыргызской Республики «О Государственной таможенной службе при Правительстве Кыргызской Республики» от 18 декабря 2009 года № 767» от 13 мая 2015 года № 288;

31) пункт 4 постановления Правительства Кыргызской Республики «О порядке выдачи единых форм бланков сертификатов соответствия, бланков приложений к сертификатам соответствия требованиям технических регламентов Таможенного союза» от 16 июня 2015 года № 368;

32) пункт 4 постановления Правительства Кыргызской Республики «О внесении изменений и дополнений в некоторые решения Правительства Кыргызской Республики» от 2 декабря 2015 года № 815;

33) постановление Правительства Кыргызской Республики «О внесении изменений и дополнений в постановление Правительства Кыргызской Республики «О Государственной налоговой службе при Правительстве Кыргызской Республики» от 16 февраля 2012 года № 100» от 21 декабря 2015 года № 860;

34) постановление Правительства Кыргызской Республики «О внесении изменения в постановление Правительства Кыргызской Республики «О Государственной налоговой службе при Правительстве Кыргызской Республики» от 16 февраля 2012 года № 100» от 6 апреля 2016 года № 177;

35) пункт 2 постановления Правительства Кыргызской Республики «О реорганизации государственного предприятия «Таможенная инфраструктура» при Государственной таможенной службе при Правительстве Кыргызской Республики» от 23 июня 2016 года № 353;

36) пункты 15, 20, 21, 25 и 30 постановления Правительства Кыргызской Республики «О внесении дополнений в некоторые решения Правительства Кыргызской Республики» от 12 декабря 2016 года № 653;

37) постановление Правительства Кыргызской Республики «О внесении изменения в постановление Правительства Кыргызской Республики «О Государственной налоговой службе при Правительстве Кыргызской Республики» от 16 февраля 2012 года № 100» от 21 декабря 2016 года № 694;

38) пункт 2 постановления Правительства Кыргызской Республики «О внесении изменений и дополнений в некоторые решения Правительства Кыргызской Республики» от 27 декабря 2016 года № 704;

39) пункт 2 постановления Правительства Кыргызской Республики «О Государственном агентстве по управлению бюджетными кредитами при Министерстве финансов Кыргызской Республики» от 4 января 2017 года № 6;

40) пункт 3 постановления Правительства Кыргызской Республики «О создании государственного предприятия «Дирекция по управлению объектами» при Фонде по управлению государственным имуществом при Правительстве Кыргызской Республики» от 17 февраля 2017 года № 111;

41) постановление Правительства Кыргызской Республики «О вопросах Государственной службы интеллектуальной собственности и инноваций при Правительстве Кыргызской Республики» от 28 февраля 2017 года № 126;

42) постановление Правительства Кыргызской Республики «О внесении изменения в постановление Правительства Кыргызской Республики «О Государственной таможенной службе при Правительстве Кыргызской Республики» от 18 декабря 2009 года № 767» от 13 сентября 2017 года № 564;

43) пункт 3 постановления Правительства Кыргызской Республики «О передаче государственного предприятия «Национальное объединение народных художественных промыслов «Кыял» в ведение Управления делами Президента и Правительства Кыргызской Республики» от 3 октября 2017 года № 641;

44) пункт 2 постановления Правительства Кыргызской Республики «Об Агентстве по продвижению и защите инвестиций Кыргызской Республики» от 13 ноября 2017 года № 736;

45) постановление Правительства Кыргызской Республики «О внесении изменений в некоторые решения Правительства Кыргызской Республики» от 28 ноября 2017 года № 776;

46) пункт 1 постановления Правительства Кыргызской Республики «О внесении изменений в некоторые решения Правительства Кыргызской Республики в целях оптимизации деятельности уполномоченного государственного органа в сфере таможенного дела» от 22 марта 2018 года № 148;

47) пункт 2 постановления Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении Устава государственного предприятия торгово-рыночный комплекс «Талас» при Фонде по управлению государственным имуществом при Правительстве Кыргызской Республики» от 8 августа 2018 года № 368;

48) постановление Правительства Кыргызской Республики «О внесении изменения в постановление Правительства Кыргызской Республики «О Государственной таможенной службе при Правительстве Кыргызской Республики» от 18 декабря 2009 года № 767» от 15 августа 2018 года № 375;

49) пункт 3 постановления Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении Положения о порядке исполнения соглашений об избежании (устранении) двойного налогообложения и предотвращении уклонения от уплаты налогов на доход и капитал (имущество), заключенных Кыргызской Республикой с иностранными государствами» от 22 ноября 2018 года № 551;

50) абзацы второй и третий пункта 1 постановления Правительства Кыргызской Республики «О вопросах деятельности Государственной службы регулирования и надзора за финансовым рынком при Правительстве Кыргызской Республики» от 31 декабря 2018 года № 659;

51) пункт 2 постановления Правительства Кыргызской Республики «Об Институте исследований экономической политики при Министерстве экономики Кыргызской Республики» от 31 декабря 2018 года № 661;

52) пункт 2 постановления Правительства Кыргызской Республики «О создании Государственного предприятия «Кыргыз туризм» при Министерстве культуры, информации и туризма Кыргызской Республики» от 31 января 2019 года № 37;

53) постановление Правительства Кыргызской Республики «О внесении изменений в постановление Правительства Кыргызской Республики «О государственной таможенной службе при Правительстве Кыргызской Республики» от 18 декабря 2009 года № 767» от 30 мая 2019 года № 237;

54) абзац второй пункта 2, пункт 14 постановления Правительства Кыргызской Республики «О создании государственного учреждения «Центр государственно-частного партнерства» при Министерстве экономики Кыргызской Республики» от 28 июня 2019 года № 333;

55) постановление Правительства Кыргызской Республики «О внесении изменений в постановление Правительства Кыргызской Республики «О Государственной налоговой службе при Правительстве Кыргызской Республики» от 16 февраля 2012 года № 100» от 22 августа 2019 года № 417;

56) пункт 2 постановления Правительства Кыргызской Республики «О Национальном координаторе по транзиту» от 2 сентября 2019 года № 445;

57) пункт 2 постановления Правительства Кыргызской Республики «Об упорядочении деятельности государственных предприятий» от 11 сентября 2019 года № 468;

58) постановление Правительства Кыргызской Республики «О внесении изменений в постановление Правительства Кыргызской Республики «О Государственном агентстве антимонопольного регулирования при Правительстве Кыргызской Республики» от 17 мая 2013 года № 271» от 24 сентября 2019 года № 496;

59) пункт 5 постановления Правительства Кыргызской Республики «О мерах по государственному регулированию и контролю за производством и оборотом этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции» от 1 ноября 2019 года № 594;

60) пункт 4 постановления Правительства Кыргызской Республики «О государственном учреждении «Аукционный центр» при Фонде по управлению государственным имуществом при Правительстве Кыргызской Республики» от 16 декабря 2019 года № 681;

61) пункт 2 постановления Правительства Кыргызской Республики «О внесении изменений в некоторые решения Правительства Кыргызской Республики» от 9 января 2020 года № 2;

62) пункт 2 постановления Правительства Кыргызской Республики «О внесении изменений в некоторые решения Правительства Кыргызской Республики в сфере управления государственным имуществом» от 17 февраля 2020 года № 82;

63) пункт 3 постановления Правительства Кыргызской Республики «Об уполномоченных органах Кыргызской Республики по подтверждению электронных документов при трансграничном информационном взаимодействии субъектов электронного взаимодействия Кыргызской Республики» от 4 мая 2020 года № 233;

64) пункт 1 постановления Правительства Кыргызской Республики «О внесении изменений в некоторые решения Правительства Кыргызской Республики в сфере управления государственным имуществом» от 10 мая 2020 года № 243;

65) пункт 2 постановления Правительства Кыргызской Республики «О внесении изменений в некоторые решения Правительства Кыргызской Республики» от 21 августа 2020 года № 430;

66) пункт 3 постановления Правительства Кыргызской Республики «О внесении изменений в некоторые решения и признании утратившим силу решения Правительства Кыргызской Республики по вопросам налогообложения» от 6 ноября 2020 года № 540;

67) пункты 1 и 2 постановления Правительства Кыргызской Республики «О внесении изменений в некоторые решения Правительства Кыргызской Республики» от 8 декабря 2020 года № 599;

68) пункт 2 постановления Правительства Кыргызской Республики «О внесении изменений в некоторые решения Правительства Кыргызской Республики в сфере оценки соответствия транспортных средств» от 18 февраля 2021 года № 53.

69) пункт 4 постановления Правительства Кыргызской Республики «О мерах по улучшению администрирования налогов в рамках внедрения электронной системы фискализации налоговых процедур» от 16 марта 2021 года № 95;

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на отдел экономики и финансов Аппарата Правительства Кыргызской Республики.

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

Премьер-министр У.А.Марипов