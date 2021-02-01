Подписан указ о принятии мер, направленных на улучшение миграционной ситуации

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал Указ «О принятии мер, направленных на улучшение миграционной ситуации».

Так, в целях стабилизации миграционных процессов, направленной на смягчение и минимизацию неблагоприятных факторов, вызывающих и сопровождающих миграцию, с учетом текущих и предстоящих социальных, демографических и экономических вызовов, понимания роли человеческого потенциала как главного источника социально-экономического благополучия страны, руководствуясь статьей 65 Конституции Кыргызской Республики, постановляется:

1. Определить первоочередной задачей всестороннюю поддержку трудовых мигрантов в странах пребывания, а также защиту интересов и прав семей мигрантов в Кыргызской Республике.

2. Рекомендовать Правительству Кыргызской Республики:

— активизировать работу по защите прав и интересов трудовых мигрантов, находящихся зарубежом, по реализации на постоянной основе информационно-консультационных мероприятий с применением современных цифровых технологий для улучшения их положения;

— в оперативном порядке разработать и внести на рассмотрение проект Концепции миграционной политики Кыргызской Республики;

— в приоритетном порядке реализовывать инвестиционные проекты по развитию новых производств в регионах Кыргызской Республики с наиболее высоким уровнем миграционного оттока населения с установлением особого налогового режима для создания рабочих мест;

— до конца первого полугодия 2021 года разработать и принять программу (инструменты) по стимулированию трудовых мигрантов и членов их семей инвестировать в национальную экономику;

— с учетом развития демографической ситуации разработать и принять программу по содействию занятости граждан на среднесрочный период как на внутреннем, так и внешних рынках труда в зависимости от сценариев развития экономики Кыргызской Республики и стран назначения трудовой миграции;

— завершить принятие подзаконных актов по реализации национальной инициативы Мекен-карт, дающей его обладателю, соотечественнику с иностранным гражданством, равные права с гражданами Кыргызской Республики на свободный въезд и выезд из Кыргызской Республики без оформления визы, проживание и возможность трудиться в Кыргызской Республике без оформления вида на жительство и разрешения на работу, а также на получение образовательных и медицинских услуг;

— принять меры по адаптации и реинтеграции трудовых мигрантов, возвращающихся в Кыргызскую Республику;

— принять меры по обеспечению учета, присмотра, защиты прав и интересов детей, чьи родители находятся в трудовой миграции; ввести на законодательном уровне понятие «дети трудовых мигрантов» с гарантиями их государственной защиты;

— рассмотреть возможность разработки механизма, позволяющего родителям, выезжающим в трудовую миграцию, уведомить органы опеки об оставлении ребенка (детей) под опеку родственникам либо другим лицам, с использованием цифровых технологий или платформ органами опеки для мониторинга ситуации, связанной с детьми трудовых мигрантов;

— рассмотреть возможность определения и усиления ответственности родителей, выезжающих в трудовую миграцию, с оставлением своих детей без определения опекунов и попечителей и без уведомления об этом органов опеки и попечительства, а также ответственность опекунов и попечителей за невыполнение взятых обязательств;

— для урегулирования правового статуса этнических кыргызов, включая лиц без гражданства кыргызской национальности, находящихся на территории Кыргызской Республики, предоставить возможность приобретения гражданства Кыргызской Республики в упрощенном порядке следующим лицам, если:

у лица истек или истекает срок действия иностранного паспорта, паспорта СССР, а также удостоверения кайрылмана;

лицо, родившееся на территории иностранного государства, достигло 18-летнего возраста в Кыргызской Республике и своевременно не приобрело гражданство Кыргызской Республики;

лицо, родившееся в Кыргызской Республике до приобретения родителями гражданства Кыргызской Республики, достигло 18-летнего возраста на территории Кыргызской Республики и своевременно не приобрело гражданство Кыргызской Республики;

у лица имеется заключение территориального отдела уполномоченного органа в сфере регистрации населения о признании на территории Кыргызской Республики его лицом без гражданства;

у лица имеется свидетельство о рождении иностранного государства с отметкой о получении паспорта иностранного государства, но на момент подачи ходатайства отсутствует иностранный паспорт и возможность его восстановления;

у лица имеются расхождения в правописании букв персональных данных в паспорте, свидетельстве о рождении/браке иностранного государства;

этническая принадлежность лица подтверждается дипломатическим представительством или консульским учреждением Кыргызской Республики при отсутствии в паспорте или свидетельстве о рождении иностранного государства графы национальность;

— принять иные меры, вытекающие из настоящего Указа, включая меры по внесению изменений в действующее законодательство.