Постановление Правительства КР от 19 февраля 2019 года № 64
О некоторых вопросах составления специального перечня лекарственных средств и формирования перечня медицинских изделий
В целях реализации статьи 10 Закона Кыргызской Республики «Об обращении лекарственных средств», статьи 10 Закона Кыргызской Республики «Об обращении медицинских изделий», в соответствии со статьями 10 и 17 конституционного Закона Кыргызской Республики «О Правительстве Кыргызской Республики» Правительство Кыргызской Республики, постановляет:
1. Утвердить:
— Порядок составления и критерии включения лекарственных препаратов в специальный перечень лекарственных средств, временно разрешенных к ввозу и медицинскому применению без регистрации, согласно приложению 1;
— Порядок формирования перечня и включения в него медицинских изделий, ввоз и применение которых на территории Кыргызской Республики разрешены без регистрации, согласно приложению 2.
2. Министерству здравоохранения Кыргызской Республики:
— привести свои решения в соответствие с настоящим постановлением;
— принять соответствующие меры, вытекающие из настоящего постановления.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на отдел социального развития Аппарата Правительства Кыргызской Республики.
4. Настоящее постановление вступает в силу по истечении семи дней со дня официального опубликования.