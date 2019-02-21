Постановление Правительства КР от 19 февраля 2019 года № 64

О некоторых вопросах составления специального перечня лекарственных средств и формирования перечня медицинских изделий

В целях реализации статьи 10 Закона Кыргызской Республики «Об обращении лекарственных средств», статьи 10 Закона Кыргызской Республики «Об обращении медицинских изделий», в соответствии со статьями 10 и 17 конституционного Закона Кыргызской Республики «О Правительстве Кыргызской Республики» Правительство Кыргызской Республики, постановляет:

1. Утвердить:

— Порядок составления и критерии включения лекарственных препаратов в специальный перечень лекарственных средств, временно разрешенных к ввозу и медицинскому применению без регистрации, согласно приложению 1;

— Порядок формирования перечня и включения в него медицинских изделий, ввоз и применение которых на территории Кыргызской Республики разрешены без регистрации, согласно приложению 2.

2. Министерству здравоохранения Кыргызской Республики:

— привести свои решения в соответствие с настоящим постановлением;

— принять соответствующие меры, вытекающие из настоящего постановления.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на отдел социального развития Аппарата Правительства Кыргызской Республики.

4. Настоящее постановление вступает в силу по истечении семи дней со дня официального опубликования.