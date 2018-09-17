Бишкек вошел в число городов, рекомендованных для осенних путешествий по СНГ

Аналитическое агентство «ТурСтат» составило рейтинг городов СНГ для осенних путешествий туристов. Об этом сообщил его сайт.

Рейтинг городов СНГ представлен по результатам анализа популярности туристических поездок осенью 2018 года. Лидируют в рейтинге Минск (Беларусь), Астана (Казахстан) и Баку (Азербайджан).

Столица Кыргызстана оказалась на седьмом месте в рейтинге городов, рекомендованных для осенних поездок.

В топ-10 городов СНГ у туристов осенью 2018 года также вошли Ереван (Армения), Ташкент (Узбекистан), Алматы (Казахстан), Кишинев (Молдова), Душанбе (Таджикистан) и Ашхабад (Туркменистан).

«Туристы приезжают в города и страны СНГ осенью в среднем на три дня. Российские туристы расходуют на такие туры от $30 до $80 в сутки на проживание и питание. Самые недорогие осенние туры в СНГ выбирают в Кыргызстан и Узбекистан, а для туров на выходные дни — Астану и Баку», — говорится в сообщении.