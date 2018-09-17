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Общество
Сюжет: Дело «Дастана» (19)

В Бишкеке митингуют родственники бывшего мэра Албека Ибраимова

Фото Нуржан Токтоназаровой. Сторонники экс-мэра Албека Ибраимова требуют отпустить его из СИЗО

Возле здания городского суда в Бишкеке собралось около 80 родственников и сторонников арестованного экс-мэра столицы Албека Ибраимова. Они требуют отпустить его из СИЗО и проведения открытого и справедливого суда.

Сегодня судебная коллегия должна рассмотреть жалобу адвоката Сергея Слесарева о продлении меры пресечения Албеку Ибрамову.

Экс-мэра Бишкека задержали по факту присвоения и растраты имущества ОАО «ТНК «Дастан» путем закупки специальных изделий по завышенной цене. Ему предъявили обвинение в коррупции.

Кроме того, по версии следствия, он организовал с другими должностными лицами мэрии преступную схему по незаконному выводу муниципальных земельных участков, расположенных в южной зоне Бишкека.
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