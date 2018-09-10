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Общество

В Кыргызстане создадут агентство по развитию туризма

В Кыргызстане создадут агентство по развитию туризма. Об этом 24.kg сообщил первый вице-премьер-министр Кубатбек Боронов.

В настоящее время при Министерстве культуры работает Департамент туризма. Его хотят ликвидировать и создать самостоятельное агентство.

«Если мы хотим развивать туризм, нужен орган, который этим займется. Рассматривают разные варианты. Мы не должны растратить тот эффект, который получили от III Всемирных игр кочевников», — пояснил Кубатбек Боронов.

По его словам, новое агентство может появиться к концу года.
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