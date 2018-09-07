Мэрия Бишкека готовится к реализации проекта «Безопасный город»

Вице-мэр Бишкека Геннадий Милицкий рассказал 24.kg, как городские власти готовят инфраструктуру к запуску проекта «Безопасный город».

По его словам, к 1 сентября на 15 перекрестках установили новые светофоры. В ближайшее время появятся еще пять дополнительных. Началась работа по монтажу 24 пешеходных светофоров. Большинство из них — у школ. Также установлены 2 тысячи 635 дорожных знаков, 16 «лежачих полицейских», нанесена разметка.

«Если по «Безопасному городу» вопрос решится положительно, мэрия Бишкека обязуется своевременно обновлять разметку, знаки, ограждения, проводить очистку перекрестков, где установят камеры. Там же появится освещение», — отметил Геннадий Милицкий.