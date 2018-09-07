С внедрением «Безопасного города» введут проверку документов на управление авто

С внедрением «Безопасного города» в Кыргызстане введут проверку документов на управление авто. Об этом 24.kg сообщил и.о. министра юстиции Максат Есеналиев.

По его словам, Министерство юстиции вынуждено ввести временную меру, чтобы установить, оформлены ли автомобили.

«Это не возврат доверенности. Многие машины не оформлены должным образом. В рамках проекта «Безопасный город» письмо будет отправляться владельцу. Мы хотим добиться того, чтобы собственники переоформили автомобили. Так будет проще найти нарушителя и отправить ему письмо», — пояснил Максат Есеналиев.

Он добавил, что проверка вводится на 12 месяцев. Инспекторов УОБДД наделят временными полномочиями проверять наличие доверенности с правом управления и техпаспорта.