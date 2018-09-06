ВИК-2018. Что можно купить на память на ярмарке в Кырчыне

В рамках III Всемирных игр кочевников на джайлоо Кырчын развернули этнобазар. Он стилизован под старинный рынок: вместо крыш над прилавками натянуты льняные полотна.

Магнит со снежным барсом

Чего тут только нет: и национальная одежда, и меха, и изделия из кожи, дерева, керамики. Уйти без покупки вряд ли удастся. Вот и мы не удержались, приобрели магниты и тарелочки с изображением снежного барса — символа III ВИК. Продавец, член Союза народных мастеров КР Римма Исакова, признается, что раскупают их очень быстро.

«Мы здесь работаем с первого дня. Торговля шла хорошо, посетители с удовольствием покупали сувениры с изображением барса, головные уборы, футболки с символикой Игр», — сказала она.

Цены, кстати, не отличаются от бишкекских. Магнит стоит 80 сомов, небольшая тарелка — 250 сомов, футболка — 800 сомов.

Римма Исакова рассказала, что участвует в ярмарке от предприятия «Кыял».

Когда работа в удовольствие

«У нас большой коллектив, кто-то продает войлочные тапочки, головные уборы, изделия из кожи и дерева. Выбор очень большой, все товары ручной работы», — отметила она.

По ее словам, участие в ярмарке — бесплатное, более того, всех предупредили, что брать деньги с продавцов нельзя.

«Мы заработали и получили удовольствие. Ночевали в юрте, там созданы все условия, разве что телевизора нет. Еду готовим на костре, столуемся все вместе», — подытожила она.

Римма Исакова сожалеет, что этнобазар завершает работу сегодня, и говорит, что, возможно, мастера еще задержатся на несколько дней. Хотя то, что торговля близится к завершению, видно невооруженным взглядом — многие места уже пустуют. Видимо, мастера, распродав товар, уже уехали.

В гостях хорошо

«Торговля идет. Я ножи кухонные с резными рукоятками уже все распродал», — признается мастер из Узбекистана Анвар Бабаев.

У него на прилавке расписная узбекская посуда. Она тоже пользуется спросом как у иностранных гостей, так и у кыргызстанцев.

Организаторы Игр пригласили принять участие в этнобазаре, мы с радостью согласились.

Мы часто приезжаем в Кыргызстан на разные ярмарки, но здесь, в Кырчыне, впервые. Очень понравилось. Анвар Бабаев

Правда, прочувствовать весь колорит кочевого базара мастера из Узбекистана не решились. Живут они в пансионате в Чолпон-Ате, приезжают оттуда каждое утро.

«Совмещаем работу и отдых. Искупались несколько раз. После завершения работы этнобазара думаем задержаться еще на пару дней на ипподроме, а потом уже домой», — отметил он.

Напомним, сегодня, 6 сентября, официально закрываются культурная и спортивная программы в Кырчыне.