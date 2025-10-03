20:38
USD 87.44
EUR 102.65
RUB 1.07
Власть

Легендарный сумоист Хакухо Се стал послом доброй воли Игр кочевников

Фото кабмина

Зампред кабмина Эдиль Байсалов встретился с 69-м екодзуной, выдающимся борцом сумо Хакухо Се. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

По ее данным, Хакухо Се официально назначен послом доброй воли Всемирных игр кочевников и выразил готовность содействовать продвижению ценностей ВИК на международной арене, популяризации Кыргызстана, а также приглашению зарубежных гостей на шестые Всемирные игры кочевников.

В ходе встречи обсуждены перспективы развития культурно-спортивного обмена между Кыргызской Республикой и Японией, а также вопросы популяризации и продвижения сумо среди молодежи Кыргызстана.

Хакухо Се выразил благодарность кыргызской стороне за теплый прием и подтвердил готовность делиться своим опытом и знаниями. Он отметил, что спорт объединяет людей разных стран и культур, и выразил надежду на дальнейшее развитие культурных и спортивных связей между Японией и Кыргызстаном.
Ссылка: https://24.kg/vlast/345951/
просмотров: 229
Версия для печати
Материалы по теме
ВИК-2026. Казахского кокпара в программе не будет
В Кыргызстане создали оргкомитет по подготовке к VI Всемирным играм кочевников
ВИК—2024. МИД Казахстана прокомментировал конфликт на финале по кокпару
Сборная Казахстана по кокпару не примет участие в матче-реванше с Кыргызстаном
ВИК-2024. Сборная Кыргызстана в пятый день завоевала пять золотых медалей
Церемония закрытия Всемирных игр кочевников в Астане пройдет без зрителей
ВИК-2024. Сборная Кыргызстана по кокпару уступила команде Казахстана в финале
ВИК-2024. На матче по кокпару между Казахстаном и Кыргызстаном произошла стычка
ВИК-2024. Сборная Кыргызстана после четвертого дня третья в медальном зачете
ВИК-2024. Cборная Кыргызстана завоевала еще четыре золотые медали
Популярные новости
Президент предложил конфисковывать внедорожники у&nbsp;людей, ездящих на&nbsp;них по&nbsp;горам Президент предложил конфисковывать внедорожники у людей, ездящих на них по горам
Садыр Жапаров: Если пойду на&nbsp;выборы, уверен, меня поддержат 90&nbsp;процентов Садыр Жапаров: Если пойду на выборы, уверен, меня поддержат 90 процентов
Садыр Жапаров назначил досрочные выборы депутатов Жогорку Кенеша на&nbsp;30&nbsp;ноября Садыр Жапаров назначил досрочные выборы депутатов Жогорку Кенеша на 30 ноября
Экстренное совещание в&nbsp;Пентагоне: США готовятся к&nbsp;войне, заявил Пит Хегсет Экстренное совещание в Пентагоне: США готовятся к войне, заявил Пит Хегсет
Бизнес
&laquo;Айыл Банк&raquo; выделил полмиллиона сомов на&nbsp;поддержку пожилых людей в&nbsp;Ошe «Айыл Банк» выделил полмиллиона сомов на поддержку пожилых людей в Ошe
Премиальный номер&nbsp;О! в&nbsp;любом коде без визита в&nbsp;офис&nbsp;&mdash; получите бесплатно Премиальный номер О! в любом коде без визита в офис — получите бесплатно
&laquo;Газпром Кыргызстан&raquo; просит абонентов вовремя оплатить счета за&nbsp;природный газ «Газпром Кыргызстан» просит абонентов вовремя оплатить счета за природный газ
Отличная новость! Акция MKassa на&nbsp;рынке &laquo;Орто-Сай&raquo; продлена Отличная новость! Акция MKassa на рынке «Орто-Сай» продлена
3 октября, пятница
20:23
Экономия электричества и цены на уголь. В кабмине прошло заседание по ОЗП Экономия электричества и цены на уголь. В кабмине прошл...
20:21
Ввоз запрещенных рыболовных сетей пресекли таможенники в Ошской области
20:00
Легендарный сумоист Хакухо Се стал послом доброй воли Игр кочевников
19:55
В «Кыргызкомуре» прокомментировали нарушения, выявленные Счетной палатой
19:41
В Бишкеке задержаны продавцы крупной партии электронных сигарет