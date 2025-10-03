Легендарный сумоист Хакухо Се стал послом доброй воли Игр кочевников

Зампред кабмина Эдиль Байсалов встретился с 69-м екодзуной, выдающимся борцом сумо Хакухо Се. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

По ее данным, Хакухо Се официально назначен послом доброй воли Всемирных игр кочевников и выразил готовность содействовать продвижению ценностей ВИК на международной арене, популяризации Кыргызстана, а также приглашению зарубежных гостей на шестые Всемирные игры кочевников.

В ходе встречи обсуждены перспективы развития культурно-спортивного обмена между Кыргызской Республикой и Японией, а также вопросы популяризации и продвижения сумо среди молодежи Кыргызстана.

Хакухо Се выразил благодарность кыргызской стороне за теплый прием и подтвердил готовность делиться своим опытом и знаниями. Он отметил, что спорт объединяет людей разных стран и культур, и выразил надежду на дальнейшее развитие культурных и спортивных связей между Японией и Кыргызстаном.