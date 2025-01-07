В Кыргызстане создали оргкомитет по подготовке к VI Всемирным играм кочевников

Глава кабмина Адылбек Касымалиев подписал распоряжение, согласно которому создан организационный комитет по подготовке и проведению VI Всемирных игр кочевников, которые пройдут в 2026 году в Кыргызстане.

Председателем оргкомитета назначен зампред кабмина Эдиль Байсалов.

Организационному комитету поручено:

разработать и утвердить межведомственный рабочий план по подготовке и проведению VI Всемирных игр кочевников;

утвердить правила и положение об Играх по спортивной части;

на основании планируемых мероприятий составить смету расходов.

Отметим. Всемирные игры кочевников (ВИК)– это масштабный международный проект Кыргызской Республики, направленный для возрождения, сохранения и развития культуры кочевой цивилизации.

ВИК проходили в Кыргызстане в 2014, 2016 и 2018 годах. В 2022-м мероприятие состоялось в Турции, а в 2024 году – в Казахстане.