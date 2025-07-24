ВИК-2026. Казахского кокпара в программе не будет

В программу Всемирных игр кочевников 2026 года не включен казахский кокпар. Об этом на пресс-конференции сообщил глава Госагентства физкультуры и спорта Айбек Абдымомунов.

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Кроме того, по его словам, изменится формат проведения состязаний по кок-бору: турнир пройдет по клубной системе.

Зампред кабмина Эдиль Байсалов добавил, что игра должна объединять, а не разделять.

Напомним, в финале турнира по кокпару на Всемирных играх кочевников в Астане (Казахстан) произошла стычка, матч приостановили.

Отметим, Всемирные игры кочевников 2026 года пройдут в Кыргызстане.