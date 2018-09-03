Сегодня в Бишкеке. Информационная карта

В Бишкеке 3 сентября без осадков. Воздух прогреется до +21 градуса. День уменьшился до 13 часов 6 минут.

В Кыргызстане сегодня выходной.

Перекрытые дороги

Список дорог, которые закрыты для проезда, можно посмотреть здесь.

Отключение газа, света, воды

9.30-18.00 – жилмассив «Кок-Жар» (улицы Босого, Молдокулова, Сайма-Таш), село Чон-Арык (улицы Кожобергенова, Махатмы Ганди, переулок Пензенский).

Памятные даты

День рождения бюстгальтера

Первый патент на изобретение бюстгальтера под названием Caresse Crosby выдан 3 сентября 1914 года американке Мэри Фелпс Якоб. Отказавшись от жесткого корсета, она начала использовать конструкцию из двух платков и ленты.

Все женщины в это время носили корсеты, и поначалу «бесспинный лифчик» успеха не имел. Но муж изобретательницы, служивший в корсетной фирме, предложил своим хозяевам новинку, и те оказались провидцами, приобретя у Мэри патент.

В 1932 году форму бюстгальтера изменили, акцентируя внимание на глубине чашек. В 1935 году изготовители бюстгальтеров придумали подушечки, вставляющиеся в бюстгальтер и придающие женской груди пышность.

Сегодня эта важная часть женского туалета производится с применением самых современных технологий и постоянно совершенствуется.

Родился поэт и драматург Кубанычбек Маликов

3 (16) сентября 1911 года в бедной крестьянской семье в селе Уч-Эмчек (ныне Ысык-Атинский район) родился кыргызский советский поэт и драматург Кубанычбек Маликов. Журналист, Народный поэт Киргизской ССР.

Первые произведения Кубанычбека Маликова опубликованы в 1928 году. Отдельным изданием его стихи впервые вышли в 1933 году (сборник «Кубанычбектин ырлары»). В 1949-1952 годах из-под его пера вышли поэмы «Дружба и любовь» и «Кадыр-аке». В 1954-1966 вышли поэтические сборники «Избранные произведения», «Огни в горах», «Молодость», «Орто-Токой», «Думы о будущем», «Голос со скалы» и другие.

Внес большой вклад в развитие кыргызского театра.

С 1930-х годов он писал пьесы, среди которых выделяются «Бийик жерде», «Жүрөк толкуйт», «Девушки с одной улицы», «Осмонкул». Ему также принадлежит либретто опер «Айчурек», «Манас» и «Токтогул».

Кубанычбек Иманалиевич перевел на кыргызский язык ряд произведений русских классиков.

Родился композитор Джумамудун Шералиев

В 1915 году родился советский композитор, Народный артист Киргизской ССР Джумамудун Шералиев. Один из основоположников кыргызской музыки.

Родился он в селе Туюк-Богошу Ат-Башинского района Нарынской области в семье крестьянина-бедняка. Отец сделал для мальчика незамысловатый детский комуз, и он выучился играть на нем по слуху.

Свою первую песню «Суйгон шарга» («Любимой») сочинил в 13 лет. Автор более 600 песен. Многие из них давно воспринимаются как народные, среди которых «Во сне», «Девушке», «Любимой», «Белые березы», «Песня любви», «Ушундай бол» («Будь таким»). Написал музыку к спектаклям «Тоо кызы», «Курманбек», «Мин кыял», «Укей».

Ему принадлежат также хоровые произведения, инструментальные пьесы.

Умер 15 марта 1994 года.

Умер писатель Касымалы Баялинов

В 1979 году умер кыргызский советский писатель, публицист, редактор, переводчик Касымалы Баялинов.

Родился 25 сентября в Иссык-Кульской области. Начал печататься в 1923 году.

В 1926 году издана его повесть «Ажар», первое реалистическое произведение кыргызской прозы. Это произведение переведено и издано на многих языках народов СССР и за рубежом. Затем появились романы «Братство» (1962), «На берегах Иссык-Куля» (1952), «Мурат» (1929).

Он стал одним из первых профессиональных переводчиков, познакомивших кыргызского читателя с произведениями Пушкина, Лермонтова, Толстого, Горького.

Избирался депутатом Верховного Совета Киргизской ССР IV созыва, депутатом Фрунзенского горсовета народных депутатов.

У кого намечается той

Нургазы Нишанов

Родился 3 сентября 1983 года в городе Джалал-Абаде. Генеральный директор государственного предприятия «Кыргызтеплоэнерго».

Куда сходить

в мастерской группы «705» проходит выставка художника из Парижа «Шагни через границу»;

художника из Парижа «Шагни через границу»; в Чолпон-Ате проходят III Всемирные игры кочевников.

Куда еще стоит отправиться сегодня и на неделе, читайте в нашей «Афише».

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