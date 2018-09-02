Неделя-24. Коротко о самом интересном и важном

Кыргызстан отпраздновал 27-летие обретения независимости. Официальные мероприятия прошли на центральной площади Бишкека. Президент Сооронбай Жээнбеков поздравил кыргызстанцев и призвал сохранять в республике мир и стабильность.

Сегодня же вечером на Иссык-Куле откроются III Всемирные игры кочевников. 24.kg будет освещать церемонию открытия в прямом эфире.

О чем еще интересном и важном писали журналисты 24.kg, в традиционном обзоре «Неделя-24». Интеллектуальная игра Алтынай

Фото Алтынай Шамбетовой. Восходящая звезда тогуз-коргоола Алтынай Шамбетова на соревнованиях

В традициях нашего народа не только конные виды спорта и единоборства, но и настольные игры. Самая знаменитая — тогуз-коргоол, или «кыргызские шахматы», как ее иногда называют. Число стран, где ее освоили, постоянно растет, но Кыргызстан по-прежнему фаворит. Алтынай Шамбетова — восходящая звезда тогуз-коргоола. О своей любви к интеллектуальным играм 20-летняя спортсменка рассказала в интервью 24.kg. Как спасти молодых женщин

В Кыргызстане показатель материнской смертности остается одним из самых высоких среди стран Центральной Азии. За 2017 год она выросла по сравнению с 2016-м на 1,4 процента; в республике при родах и в послеродовом периоде умерли 48 женщин. Не обнадеживают показатели и в 2018-м. Подробнее в материале Анастасии Бенгард «Материнская смертность. Когда одних молитв недостаточно».

Немка, которая влюбилась в Кыргызстан

Фото voicesoncentralasia.org. Доктор наук из Германии Жан Фео де ла Кроа

Жан Фео де ла Кроа можно смело назвать человеком мира. Родилась в Германии, но кроме немецкой, имеет французскую и шотландскую кровь. Объездила множество стран и полюбила Кыргызстан. В нашу страну попала 12 лет назад. С тех пор приезжает по нескольку раз в год. Об этом и не только она рассказала в интервью 24.kg.

Как вести себя с инспектором УОБДД

Свисток, взмах жезла, и вот инспектор УОБДД останавливает вас. Это настораживает водителя, тем более, если он уверен в том, что ничего не нарушал. Однако не все водители знают, за что их могут остановить и как себя вести в такой ситуации. Какие права имеет водитель и может ли он снимать инспектора на камеру, 24.kg рассказали в Главном управлении по обеспечению безопасности дорожного движения.

Прекрасный Кыргызстан. Взгляд читателей 24.kg

Фото Владислава Ногая. Закат над Караколом

В последнем выпуске «Мгновения жизни. Закат над Караколом и беркуты Джети-Огуза» мы вновь остановились на двух областях Кыргызстана — Иссык-Кульской и Нарынской. Это стало нашим посвящением уходящему лету. Хотя мы надеемся, что еще долго будем радовать читателей теплыми фотографиями, сделанными во время отпусков.

Как Кара-Балта стала «почтовым ящиком Фрунзе-33»

Кара-Балта считается одним из самых молодых городов Кыргызстана. Хотя первые земледельческие поселения возникли в этих краях Чуйской долины еще в V–VIII веках. После нашествия Чингисхана с XIV до XIX века здесь жили племена кочевников и скотоводов. В советские годы Кара-Балта стала промышленным городом. Подробнее в очередном выпуске «Путеводителя по городам Кыргызстана».