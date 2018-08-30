Посредническая компания начала поставки угля на ТЭЦ Бишкека

Посредническая компания «Рассвет компани» начала поставки угля на ТЭЦ Бишкека. Об этом 24.kg сообщили в ОАО «Электрические станции».

Тендерная комиссия рекомендовала «Электрическим станциям» заключить договор с «Рассвет компани», несмотря на то, что другой участник предложил уголь дешевле. Внутренний аудит также не нашел нарушений в проведении тендера.

Комиссия отклонила конкурсную заявку ТОО «Евротранс групп», потому что поставщик не соответствует квалификационным требованиям. Уголь не соответствует по техническим характеристикам конкурсной документации, а именно по низшей теплоте сгорания. Участник пожаловался в Департамент государственных закупок, но межведомственная комиссия сочла жалобу необоснованной.

Договор с «Рассвет компани» подписан 22 августа. Компания уже начала поставки угля по утвержденному графику.