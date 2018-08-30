12:45
USD 68.87
EUR 80.36
RUB 1.01
Общество

«Безопасный город» не хотят отдавать в одни руки

Проект «Безопасный город» не хотят отдавать в одни руки. Об этом сегодня на круглом столе сообщил заместитель председателя Государственного комитета информационных технологий и связи Кубаныч Шатемиров.

По его словам, камерами фиксации нарушений обещают оснастить 38 перекрестков в Бишкеке и основные магистрали. «В столице более 100 актуальных перекрестков. Мы намеренно не включили все в один проект. Попытка отдать весь проект в одни руки не увенчалась успехом и в других странах», — отметил Кубаныч Шатемиров.

Он пояснил, что тендер по «Безопасному городу» разделен на два лота, чтобы создать возможность демополизации проекта. Участники будут конкурировать между собой. Кроме того, это позволит некрупным компаниям участвовать в реализации проекта.

Аукцион состоится 4 сентября.
Ссылка:
просмотров: 181
Версия для печати
Материалы по теме
«Безопасный город». Один из участников аукциона ввел некорректные данные
«Безопасный город». Конкурс объявили в нерабочее время
Очередная попытка реализовать «Безопасный город». Объявлен повторный конкурс
«Безопасный город». Система признала аукцион попыткой срыва
Вполне ожидаемо. Аукцион по проекту «Безопасный город» признан несостоявшимся
«Безопасный город». В «Мега-Лайне» прокомментировали провалившийся аукцион
Как в очередной раз рухнули надежды на «Безопасный город»
«Безопасный город». В ходе аукциона произошел технический сбой
«Безопасный город». В аукционе участвовали три компании, указала цену одна
«Безопасный город». Кто будет участвовать в аукционе
Популярные новости
Мгновения жизни. Кыргызстан глазами читателей ИА&nbsp;&laquo;24.kg&raquo; Мгновения жизни. Кыргызстан глазами читателей ИА «24.kg»
Экс-глава ФУГИ заявляет, что Сапар Исаков мешал борьбе с&nbsp;коррупцией Экс-глава ФУГИ заявляет, что Сапар Исаков мешал борьбе с коррупцией
Гордимся! Команда КВН &laquo;Азия MIX&raquo; выиграла летний кубок КВН в&nbsp;Сочи Гордимся! Команда КВН «Азия MIX» выиграла летний кубок КВН в Сочи
Вас остановил инспектор УОБДД. Что делать и&nbsp;куда жаловаться при необходимости? Вас остановил инспектор УОБДД. Что делать и куда жаловаться при необходимости?
Бизнес
Администрация ЦУМа &laquo;Айчурек&raquo; отреагировала на&nbsp;инцидент в&nbsp;торговом центре Администрация ЦУМа «Айчурек» отреагировала на инцидент в торговом центре
Впервые кыргызстанцы получат возможность обучаться по&nbsp;стандартам британских школ Впервые кыргызстанцы получат возможность обучаться по стандартам британских школ
Как подделывают бензин? Как подделывают бензин?
Кыргызтелеком будет участвовать в&nbsp;аукционе по&nbsp;проекту &laquo;Безопасный город&raquo; Кыргызтелеком будет участвовать в аукционе по проекту «Безопасный город»