Проект «Безопасный город» не хотят отдавать в одни руки. Об этом сегодня на круглом столе сообщил заместитель председателя Государственного комитета информационных технологий и связи Кубаныч Шатемиров.

По его словам, камерами фиксации нарушений обещают оснастить 38 перекрестков в Бишкеке и основные магистрали. «В столице более 100 актуальных перекрестков. Мы намеренно не включили все в один проект. Попытка отдать весь проект в одни руки не увенчалась успехом и в других странах», — отметил Кубаныч Шатемиров.

Он пояснил, что тендер по «Безопасному городу» разделен на два лота, чтобы создать возможность демополизации проекта. Участники будут конкурировать между собой. Кроме того, это позволит некрупным компаниям участвовать в реализации проекта.

Аукцион состоится 4 сентября.