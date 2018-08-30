В Бишкеке открыли новый участок улицы Льва Толстого

Вице-мэр Бишкека Бакытбек Дюшембиев назвал открытие продолжения улицы Льва Толстого в западном направлении символичным.

«Сегодня продолжаются работы в восточной части улицы. После их завершения мы получим еще одну магистраль, которая соединит восточные и западные районы города», — сказал он.

Вице-мэр сообщил, что сегодня также откроют движение по улицам Мурманской, Лущихина, Ахунбаева, Адыкулова.

«Дороги ремонтируем не только в центре Бишкека, обновляется покрытие и строятся новые улицы и в жилых массивах. Эти магистральные улицы соединяют массивы с центральной частью города, стирая разницу между ними», — сказал Бакытбек Дюшембиев.

Дорожно-строительные работы проводились в рамках проекта «Развитие улично-дорожной сети Бишкека» в течение четырех с половиной месяцев.