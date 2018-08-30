Красная дорожка. В Италии открылся Венецианский кинофестиваль

На острове Лидо открылся Венецианский кинофестиваль. В Италию прибыли голливудские звезды, которые уже успели засветиться на красной дорожке грандиозного мероприятия.
В 2018-м проходит юбилейный, 75-й Венецианский кинофестиваль. С 29 августа до 8 сентября более 20 фильмов поборются за награду «Золотой лев».
В жюри также вошли австрийский актер Кристоф Вальц и итальянский режиссер и сценарист Паоло Женовезе. Председателем стал режиссер Гильермо дель Торо, который в прошлом году за свою ленту «Форма воды» получил здесь главный приз.