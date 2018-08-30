11:44
USD 68.87
EUR 80.36
RUB 1.01
Общество

Красная дорожка. В Италии открылся Венецианский кинофестиваль

На острове Лидо открылся Венецианский кинофестиваль. В Италию прибыли голливудские звезды, которые уже успели засветиться на красной дорожке грандиозного мероприятия.

Венецианский международный кинофестиваль считается старейшим из всех киномероприятий. Впервые его провели в 1932 году по инициативе Биеннале Антонио Маирани.

В 2018-м проходит юбилейный, 75-й Венецианский кинофестиваль. С 29 августа до 8 сентября более 20 фильмов поборются за награду «Золотой лев».

В жюри рекордное число женщин: британская актриса Наоми Уоттс, тайваньская актриса и режиссер Сильвия Чанг, датская актриса Трине Дюрхольм, французская актриса Николь Гарсиа, польский режиссер Малгожата Шумовская, новозеландский режиссер Тайка Вайтити.

В жюри также вошли австрийский актер Кристоф Вальц и итальянский режиссер и сценарист Паоло Женовезе. Председателем стал режиссер Гильермо дель Торо, который в прошлом году за свою ленту «Форма воды» получил здесь главный приз.
Ссылка:
просмотров: 434
Версия для печати
Материалы по теме
Кыргызский актер получил приз международного фестиваля в Китае
Кыргызская короткометражка стала лучшей на Забайкальском кинофестивале
Короткометражка из Кыргызстана выиграла Гран-при международного конкурса
Кыргызский фильм покажут на кинофестивале в Гамбурге
Два кыргызских фильма — победители школы молодых кинематографистов СНГ
Фильм «Айка» о мигрантке из Кыргызстана получил приз Каннского кинофестиваля
Фестиваль документальных фильмов по правам человека начал прием заявок
Международная премьера фильма «Песнь древа» состоится на Московском фестивале
Кинофестиваль на Иссык-Куле одобрили в парламенте. Осталось найти деньги
Фильм «Ночная авария» включен в основной конкурс кинофестиваля в Дакке
Популярные новости
Мгновения жизни. Кыргызстан глазами читателей ИА&nbsp;&laquo;24.kg&raquo; Мгновения жизни. Кыргызстан глазами читателей ИА «24.kg»
Экс-глава ФУГИ заявляет, что Сапар Исаков мешал борьбе с&nbsp;коррупцией Экс-глава ФУГИ заявляет, что Сапар Исаков мешал борьбе с коррупцией
Гордимся! Команда КВН &laquo;Азия MIX&raquo; выиграла летний кубок КВН в&nbsp;Сочи Гордимся! Команда КВН «Азия MIX» выиграла летний кубок КВН в Сочи
Вас остановил инспектор УОБДД. Что делать и&nbsp;куда жаловаться при необходимости? Вас остановил инспектор УОБДД. Что делать и куда жаловаться при необходимости?
Бизнес
Как подделывают бензин? Как подделывают бензин?
Кыргызтелеком будет участвовать в&nbsp;аукционе по&nbsp;проекту &laquo;Безопасный город&raquo; Кыргызтелеком будет участвовать в аукционе по проекту «Безопасный город»
New.Flatfy.kg&nbsp;&mdash; все предложения первичного рынка недвижимости в&nbsp;одном каталоге! New.Flatfy.kg — все предложения первичного рынка недвижимости в одном каталоге!
Топ самых популярных стран среди абонентов MegaCom Топ самых популярных стран среди абонентов MegaCom