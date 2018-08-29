Топ звезд и миллиардеров, которые больше всех зарабатывают за час

Сколько денег в час зарабатывают самые известные звезды шоу-бизнеса и миллиардеры, подсчитал новостной портал Business Insider.

Подсчет проводили на основе данных об их доходах, опубликованных журналом Forbes. Лидером рейтинга стал актер Джордж Клуни. В час он зарабатывает $27 тысяч 283.

Модель Кайли Дженнер заняла второе место в списке — $19 тысяч в час. Тройку лидеров замкнул актер Дуэйн Джонсон с доходом в $14 тысяч 155.

Лидер рейтинга миллиардеров глава компании Amazon Джефф Безос в час зарабатывает около $4,5 миллиона.

На втором месте — основатель Facebook Марк Цукерберг, зарабатывающий $1,7 миллиона в час.

Тройку лидеров замкнул глава Walmart Эдис Уотсон с показателем около $1,4 миллиона.