Состояние 1 процента наиболее богатых американцев на конец прошлого года достигло рекордных $44,6 триллиона благодаря росту фондового рынка, говорится в исследовании Федеральной резервной системы (ФРС). Об этом пишет «Интерфакс».
В 1 процент самых обеспеченных граждан США, по оценкам ФРС, входят те, чье состояние превышает $11 миллионов. За четвертый квартал 2023-го они стали богаче на $2 триллиона, причем рост полностью пришелся на имеющиеся у них акции. Стоимость акций компаний и паев инвестиционных фондов, которыми они владеют, увеличилась до $19,7 с $17,65 триллиона на конец третьего квартала.
С начала 2020 года самые богатые американцы увеличили свое состояние на 49 процентов.
Объем активов американского среднего класса вырос на 50 процентов.
«Ралли на рынке акций является мощным позитивным фактором для потребительского доверия, потребительских расходов и в целом для роста экономики, — отметил старший экономист Moody’s Analytics Марк Занди. — Конечно, это также подсвечивает уязвимость экономики в случае падения фондового рынка. Это не самый вероятный сценарий, но он существует с учетом высокой оценки стоимости акций».
По оценкам ФРС, 10 процентов самых богатых американцев владеют 87 процентами акций, находящихся в собственности частных лиц, 1 процент — половиной.