Состояние 1 процента наиболее богатых американцев на конец прошлого года достигло рекордных $44,6 триллиона благодаря росту фондового рынка, говорится в исследовании Федеральной резервной системы (ФРС). Об этом пишет «Интерфакс».

В 1 процент самых обеспеченных граждан США, по оценкам ФРС, входят те, чье состояние превышает $11 миллионов. За четвертый квартал 2023-го они стали богаче на $2 триллиона, причем рост полностью пришелся на имеющиеся у них акции. Стоимость акций компаний и паев инвестиционных фондов, которыми они владеют, увеличилась до $19,7 с $17,65 триллиона на конец третьего квартала.

С начала 2020 года самые богатые американцы у​величили свое состояние на 49 процентов. Объем активов американского среднего класса вырос на 50 процентов.

«Ралли на рынке акций является мощным позитивным фактором для потребительского доверия, потребительских расходов и в целом для роста экономики, — отметил старший экономист Moody’s Analytics Марк Занди. — Конечно, это также подсвечивает уязвимость экономики в случае падения фондового рынка. Это не самый вероятный сценарий, но он существует с учетом высокой оценки стоимости акций».

По оценкам ФРС, 10 процентов самых богатых американцев владеют 87 процентами акций, находящихся в собственности частных лиц, 1 процент — половиной.