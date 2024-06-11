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Экономика

До $86,79 триллиона выросло общее состояние долларовых миллионеров мира

Совокупное состояние всех долларовых миллионеров мира в 2023 году увеличилось на 4,7 процента и составило $86,79 триллиона. Об этом говорится в ежегодном докладе World Wealth Report компании Capgemini, сообщил «Интерфакс».

Как отмечается, этому способствовали снижение инфляционного давления и восстановление мировых рынков. В результате показатель отыграл снижение по итогам 2022 года (на 3,6 процента) и превзошел рекордный уровень 2021 года, который составлял почти $86 триллионов.

Число состоятельных людей в 2023 году повысилось на 5,1 процента и достигло 22,828 миллиона.

Состояние богатых людей в Северной Америке в 2023 году выросло на 7,2 процента (до $27,5 триллиона), Латинской Америке — на 2,3 процента (до $9,4 триллиона), Европе — на 3,9 процента (до $18,9 триллиона), на Ближнем Востоке — на 2,9 процента (до $3,5 триллиона), Азии — на 4,2 процента (до $25,7 триллиона). Между тем в Африке оно сократилось на 1 процент (до $1,8 триллиона).

Число состоятельных людей в Северной Америке выросло на 7,1 процента и достигло 7,875 миллиона, что ниже рекордного показателя в 7,899 миллиона, зафиксированного в 2021 году.

В Латинской Америке за год стало на 2,7 процента больше миллионеров (642 тысячи), Европе — на 4 процента (5,8 миллиона), на Ближнем Востоке — на 2,1 процента (898 тысяч), в Азии — на 4,8 процента (7,39 миллиона). Их число в Африке практически не изменилось — 195 тысяч.

В акциях в первом квартале 2024 года в мире хранился 21 процент состояния миллионеров (против 23 процентов годом ранее).

В денежных средствах и эквивалентах — 25 процентов (34 процента), в активах с фиксированной доходностью — 20 процентов (15 процентов), в недвижимости — 19 процентов (15 процентов), в альтернативных инструментах — 15 процентов (13 процентов).
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/296360/
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